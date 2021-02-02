Як батькам перестати робити уроки з дитиною: правила самостійності

Дитина повинна навчитися самостійно робити домашнє завдання та контролювати свій час. Якщо батьки надто переймаються через його невиконання, а також тривалий час сидять разом з малечею над ним, то це ознака надмірної тривожності, гіперопіки.

Джерело: 4mamas

► Приймайте невдачі. Дітям, як і дорослим, може не все вдаватися та забуватися. Звісно, малюк при цьому повинен відповідати за наслідки, проте ви можете йому поспівчувати в цей момент. Будьте певні, дитині теж неприємно.

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► Позбавте себе відповідальності за результат. Справу добре та якісно має зробити саме учень. Якщо ж він лінується, то повинен відповідати за наслідки. Цей досвід йому знадобиться у дорослому житті.



Відповідальність за результат / Фото WRAL-TV​

► Допоможіть дитині зрозуміти, що домашнє завдання також може бути цікавим. Виконати домашні вправи не означає зрозуміти чи вивчити. Запам’ятовується те, що викликає емоції. Якщо предмет дитині не подобається, поміркуйте вдвох, чим він корисний.

► Не сваріть дитину та не критикуйте. Батьківське завдання: любити дитину та створювати їй умови для навчання. У жодному разі виконання домашніх завдань не вимірює, наскільки дитина "хороша".



Не критикуйте / Фото Atlanta Parent Magazine

► Схвалюйте успіхи. За двійками чи зауваженнями легко забути про те, що виходить у дитини. Коли у дитини щось не виходить, вона також засмучується. Навіть якщо вдає, ніби їй байдуже.

► Експеримент. Якщо дитина робить уроки тільки з батьками, запропонуйте їй на 7 днів, включно з вихідними, припинити брати учать у виконанні домашнього завдання. Виняток, якщо дитина сама попросить допомогти. Через тиждень обговоріть результати.

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► Проводьте з дитиною більше часу, проте не за уроками. Спільні прогулянки, ігри, просто розмови про життя повинні займати значно більше часу, ніж виконання домашніх завдань разом.