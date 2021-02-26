Відверті розмови та довіра: як батькам навчитися знаходити спільну мову з дитиною

Батьки мають бути достатньо обережними, питаючи в дитини про її заняття, захопленнями або про друзів. Якщо дитина відчує недружелюбність чи неможливість відкрито ділитися своїми думками, вона може стати замкнутою. Як питати правильно – читайте у матеріалі.

► Будьте доброзичливими до дитини

Для цього потрібно поводитися з нею, як з другом. Що тісніший емоційний зв'язок буде між батьками та дітьми, тим більше дорослі знатимуть інформації про події в житті дитини.

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Необов'язково займатися тими ж справами. Краще зосередити свої спостереження на тому, як дитина долає труднощі.

► Найкращий спосіб дозволити дитині висловлювати почуття – заохотити її до цього

Підтримуйте бажання дитини розповідати вам про її справи й захоплення, ділитися з вами думками й почуттями. Якщо установите довірливе спілкування, вона приходитиме до вас і з серйозними проблемами, і дрібними. Завдяки спілкуванню з батьками, дитина поступово ставатиме сильнішою і вчитиметься стояти за себе, стикаючись із щоденними клопотами й проблемами.



Підтримуйте дитину / Фото All Pro Dad

► Батьки повинні стежити за тим, як поводиться дитина

Деякі батьки настільки зайняті своїми справами, що приділяють дітям занадто мало уваги. Тому потрібно не втрачати пильність, щоб мати змогу вчасно помітити щось підозріле й необхідним чином зреагувати.

► Запросіть додому друзів вашої дитини

Зробивши це, ви виявите смаки дитини щодо певних речей. Також батьки матимуть змогу надалі спілкуватися з ними й довідаються, кого вона обирає собі в друзі.



Запросіть друзів / Фото Stocksy United

► Спілкуйтеся зі шкільними вчителями вашої дитини

Відвідуйте батьківські збори в школі, розмовляйте з учителями, щоб знати, як вона навчається. Такі бесіди допоможуть вам дізнатися про інтереси дитини. Якщо вона не досить добре навчається, можливо, їй до душі певна діяльність, присвячувати час якій не має можливості.

► Дивіться на життєві ситуації з точки зору дитини, а не дорослого

Трапляється випадки, коли дитина поводиться так або інакше, але ви не в змозі зрозуміти причину її поведінки. Коли ви поставите себе на місце дитини, причини стануть вам більш зрозумілі.

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Часто діти займаються тим, що їм цікаво, не розповідаючи про свої заняття батькам і не виставляючи предмет свого інтересу напоказ. Причина такої поведінки криється в тому, що батьки мало спілкуються з дитиною, тому їй буває важко висловлювати свої емоції.