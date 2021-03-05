Вперше в дитячий садочок: як допомогти малюку адаптуватися

Дитячий садок для малюка є першим місцем соціалізації. Дитина там може почуватися тривожно та напружено, адже все чуже та немає поруч батьків. Щоб полегшити адаптацію до садочка, тато й мама можуть скористатися деякими підказками.

Підготуйте "пакунок підтримки"

Це може бути малюнок вашої сім`ї, який створили разом, м'яке серце зі спільним фото. Дитина повинна мати цю річ із собою у наплічнику чи у кишені куртки.

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Малюку можна пояснити, що "пакунок підтримки" це ознака того, що тато й мама думають про дитину та люблять. Символічні речі допомагають дітям знайти емоційну опору та нагадують про хороше.

Посильте відчуття присутності мами

Без присутності мами малюки починають хвилюватися, плакати та капризувати. Дитина може замикатися, не захоче підходити до виховательок чи інших дітей. Щоб цього не сталося, батьки мають допомогти малюку зрозуміти: якщо вона ходить в садок, а не проводить цілий день з мамою і татом, не означає, що її не люблять.



Дитячий садок / Фото mom365​

Є гарний метод укріплення стосунків між батьками та дітьми, який називається "питання на добрий сон". Кожного вечора, коли вкладаєте дитину спати, запитуйте одну річ, а тоді разом обговорюйте відповідь. Це не забирає багато часу: від 3 до 10 хвилин, а дитина засинає знаючи, що батьки цінують та слухають її думки.

Які можуть бути питання:

Який твій улюблений персонаж з мультиків та чим він тобі подобається?

Що б ти хотів попросити у доброго чарівника?

Якби ти зустріла улюбленого персонажа, то як би ти хотіла провести з ними день?

Як думаєш, які мрії людей найчастіше виконують феї?

Керуючись зацікавленнями дитини та її настроєм, модифікуйте запитання, вигадуйте нові.

Улюблена іграшка теж іде у садок

Є діти, яким дуже важливо мати з собою улюбленого м’якого зайця чи книжку. Якщо малюк просить взяти з дому в садок одну – дві речі, то не означає, що вона вимагає зайвого чи капризує. Це дозволяє їй почуватися захищено та в безпеці.



Улюблена іграшка / Фото Depositphotos​

Скористайтеся казками

Діти чутливі до казок та історій, бо вони є доступними для розуміння, а персонажі опиняються в знаних їм проблемах чи труднощах. Психологиня Доріс Бретт написала книгу "Жила-була дівчинка, схожа на тебе". Вона пояснює батькам принципи складання терапевтичної казки та наводить приклади історій, які врятують в різних ситуаціях. Через казку дитина засвоює, як можна поводитися та вивчає нові для неї способи взаємодії з іншими.

Що потрібно для того, щоб скласти казку під потреби дитини:

Герой чи героїня, що цікава дитині.

Проблемну ситуацію або труднощі – аналогічні тим, які є у дитини.

Зрозумілий дитині спосіб для розв’язання проблеми, яким скористався герой. Цей спосіб має бути простим для запам’ятовування та не надто складним у виконанні.

Щасливе закінчення історії.

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Ви можете розповісти про маленьку сову, яка була дуже налякана. Вона дізналася, що скоро йде в садок, а не знала, що воно таке "садок". Тоді її мама розповіла, з ким вона зустрінеться там та як виглядає типовий день в садку. Так сова перестала боятися й захотіла його відвідувати.