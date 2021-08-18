Винахідлива жінка змусила почуватись крутими дітей, які носять слухові апарати

Сара Айвермі з Великої Британії знайшла чудовий спосіб допомогти дітям, які через силу носять слухові апарати. Вона створила різноманітні чохли, наліпки та насадки, що дозволяють малечі почуватись крутими.

І все завдяки барвистим візерункам та зірковим супергероям, які прикрашають вушка дітей. Вони змушують їх пишатися своїми унікальними слуховими пристроями та із задоволенням демонструвати їх.

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Змусили обставини

Сарі добре відомо, з якими проблемами стикаються діти з вадами слуху. Як пише Miraquevideo, її син Фредді з'явився на світ передчасно і через цитомегаловірус, яким жінка заразилася під час вагітності, він народився майже повністю глухим у правому вусі та помірно глухим у лівому. Згодом йому надали перший слуховий апарат, який за словами жінки, був простий і нецікавий. А коли Фредді виповнилося 3 роки, йому встановили кохлеарний імплант. Вибір пристрою був дещо кращим, але все ж таки невиразним у кольорі та формі. Однак хлопчик ніколи не відмовлявся його носити.



Син Сари Фредді / Фото mylugss

Але коли Сара зустрілася з іншими сім’ями з дітьми, які також носили слухові апарати та імплантати, несподівано для себе вона виявила, що не всі були задоволеними своїми пристроями. Більшості не подобалося, що вони виглядали нудно і просто, а ще їм було соромно їх носити, бо так діти почувалися інакшими.

Якось, щоб допомогти 9-річній доньці свого друга, Сара подарувала їй квіткові наклейки для нігтів, які лежали вдома без діла. Дівчинка була в захваті від свого трансформованого пристрою, який в мить став веселим і оригінальним.

Я подумала, що це таке просте рішення і на ринку має бути якийсь продукт, який робив би те саме. Але було справжньою ганьбою виявити, що навряд чи є щось просте та доступне у використанні. Це змусило мене задуматись,

– згадує Сара.



Слухові апарати з яскравими наліпками / Фото mylugss

Власний проєкт

Жінка почала досліджувати та експериментувати з наклейками, камінчиками, оберегами та іншими речами. Ідея полягала в тому, щоб створити такий дизайн, який би заохотив дітей до впевненого носіння слухових пристроїв. Але головною метою було створити продукт, доступний для усіх, хто його потребує.



Набори наліпок для слухових апаратів / Фото mylugss

І так у 2014 році в результаті спроб та помилок народився проєкт Lugs. Друг Сари створив для неї сайт, а її чоловік допоміг розробити досить складну програму дизайну для вирізання вінілових наклейок відповідно до конкретних пристроїв. Також для реалізації свого бачення жінка знайшла матеріали та обладнання найвищої якості.

Минув лише тиждень після запуску сайту, як Сара отримала своє перше замовлення з Австралії. Справа почала рухатися і на її скриньку дедалі частіше почали надходити повідомлення з подякою та фотографіями дітей, які залюбки хизувалися своїми оновленими слуховими пристроями.

І це не дивно, адже Сара задовольняла потреби своїх найвибагливіших клієнтів. Той, хто захоплювався коміксами, міг отримати свого улюбленого супергероя. Прихильники мультяшних персонажів, отримували насадки з їхніми зображеннями. Крім того, підприємиця пропонувала і тематичні наліпки до Різдва, Гелловіну чи інших дат.



Набори з супергероями / Фото mylugss



Набори з мультяшними персонажами / Фото mylugss



Різдвяні наліпки / Фото mylugss

Сара жартує, що найбільше пощастило її сину Фредді, адже він отримує нові дизайни чи не щомісяця, змушуючи своїх однокласників заздрити.



Фредді з новими наліпками для слухових апаратів / Фото mylugss

Відтоді творіння винахідливої жінки додали впевненості багатьом дітям з усього світу. За її сторінкою в інстаграмі можна прослідкувати, чим вона тішила малечу. Однак, наприкінці липня Сара завершила свій неймовірний проєкт, пояснивши, що до цього її змусили певні життєві зміни.



Набори з Lego / Фото mylugss



Персонажі коміксів / Фото mylugss



Набори з метеликами / Фото mylugss



Набори на Гелловін / Фото mylugss