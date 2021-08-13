Від 7 до 19 тисяч гривень: яким родинам у Києві виплатять матеріальну допомогу

У Києві з нагоди Дня знань виплатять матеріальну допомогу батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам і патронатним вихователям. Сума виплат складе від 7 до 19 тисяч гривень. Хто та яку допомогу отримає – читайте у матеріалі.

Заступниця голови КМДА Марина Хонда зазначила, що такі виплати здійснюють вже 2 рік поспіль. Це один з багатьох механізмів підтримки та популяризації сімейних форм виховання.

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"На сьогодні в місті працює 31 дитячий будинок сімейного типу, 30 прийомних родин та 3 патронатні сім'ї. А понад 90% дітей-сиріт та осіб із їх числа влаштовано до сімейних форм виховання. Такі виплати напередодні Дня знань є чудовою підтримкою для підготовки дітей до навчального року", – додала Марина Хонда.

Крім того, в КМДА зазначили, що виплати відбуваються коштом міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

Хто яку допомогу отримає

• У розмірі 7 тисяч гривень – прийомним батькам, які виховують від 1 до 3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

• У розмірі 14 тисяч гривень – патронатним вихователям, які виховують від 1 до 3 дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування; батькам-вихователям, прийомним батькам, які виховують від 4 до 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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• У розмірі 19 тисяч гривень – батькам-вихователям, які виховують 7 та більше дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.