Українці хочуть називати дітей на честь Довбика: як прокоментувала дружина футболіста

Про 24-річного футболіста Артема Довбика активно заговорили після перемоги України в матчі зі Швецією. Він на останніх секундах зміг забити переможний м'яч у ворота суперника.

Після успіху футболіста багато шанувальників заявили, що хочуть назвати своїх синів Артемами.

Цікаво Подобається їх стиль, – батько Довбика мріє бачити сина у складі Манчестер Юнайтед

"Я про це читала. Мені дуже подобається ця тенденція. Я дуже люблю його ім'я, ми будемо щасливі, якщо так і буде", – прокоментувала Юлія Довбик.

Крім цього, дружина розповіла, що вони з чоловіком з одного міста – Черкас. Гру Юлія дивилися з батьками й дуже переживали. "Це був історичний вечір для нашої родини", – зазначила Юлія.

Більше інформації про Артема Довбика – читайте тут

"Ми з Артемом після перемоги не дуже довго спілкувалися, тому що навколо нього шквал емоцій, привітань в соцмережах, телефони обривають. Хоч кілька разів таки здзвонилися", – додала дружина Юлія Довбик.