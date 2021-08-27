Відомо, що Джейн і Боб Ебервейн – колишні професори кафедри англійської мови Окландського університету. Вони познайомилися ще в 1969 році й незабаром почали зустрічатися, а у липні 1971 року пара одружилася.

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Коли Марла зустріла подружжя на прогулянці, вона поцікавилася, скільки років вони одружені. Дізнавшись, що незабаром вони святкуватимуть 50-ту річницю весілля, фотографка запропонувала відсвяткувати подію фотосесією.



Джейн і Боб Ебервейн / Фото The Epoch Times

Крім того, виявилося, що Джейн все ще зберігає свою весільну сукню й може її одягнути, тому пара погодилася на зйомку.

За словами Марли, їй було дуже легко працювати. Їх очі світилися щастям і любов'ю одне до одного. Зворушлива фотосесія привертала увагу перехожих. Кілька людей зупинилися, щоб привітати пару з річницею весілля і сказати їм кілька приємних слів.

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Дивіться фото, які зробила Марла: