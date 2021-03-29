Суперництво та сварки між дітьми в сім'ї: чому виникають та як позбутися

Діти завжди конкурують між собою. Кожному хочеться, щоб батьки любили й розуміли саме його, цінували як особистість, тому що він — найкращий і взагалі особливий. Обстановка в сім'ї і психологічний настрой дітей багато в чому залежить саме від того, як поводяться батьки.

Діти не однакові, а різні

Діти не можуть бути однаковими. Наприклад, хтось з них може бути більш спортивним, а інший — музичним.

Цікаво Які батьківські настанови не повинна виконувати дитина: неочікувана підбірка

У жодному разі не можна забувати про ту дитину, яка не має блискучих даних, адже у неї обов'язково є свої здібності та інтереси. Вона може захоплюватися технікою, тому батькам варто було б розвивати її у цьому напрямку. У жодному разі не можна зациклюватися на досягненнях однієї дитини й забувати про іншу.

Вічний конфлікт старших і молодших

Зазвичай батьки більшу увагу приділяють молодшим дітям, а старшим доручають доглядати за ними. Крім цього, якщо щось йде не так, то сварять старших. Через такі дії й виникає нелюбов старших до молодших. Старші діти не можуть змиритися з тим, що вся увага і любов зосереджені на малюках, а йому залишається тільки бути в ролі няньки.



Нелюбов старших до молодших / Фото Healthy Families BC​

Щодня батькам потрібно знаходити час, аби поспілкуватися зі старшими: запитати, як справи в школі, з друзями, як здоров'я, настрій, а ще — похвалити за допомогу й підтримку. Не зайвим буде ще раз сказати дитині: "Я тебе дуже люблю". "Ти моє щастя і надія."

Жодних образливих прізвиськ

Якщо батьки назвали старшу дитину розумницею, то не потрібно називати молодшу плаксою. Адже через це малюк буде відчувати себе скривдженим. Правильним рішення буде знайти за що похвалити молодшого та не кидайтеся такими словами, як "недотепа", "дурник", "клишоногий" і так далі. Вони залишаються в душі на все життя.

У кожної дитини свої обов'язки

Батькам варто порівну розподілити обов'язки між дітьми, щоб ніхто не відчував себе вищим або нижчим за статусом. Хтось повинен купити хліб, хтось — витерти пил, хтось — вимити після вечері посуд. Вимагайте якісного та своєчасного виконання своїх обов'язків і кожному подякуйте за допомогу вдома.



Розподіл обов'язків / Фото EverGreen Maids Philadelphia​

Особистий простір — це важливо

Бажано, щоб у кожної дитини була своя особистий простір, хоча б стіл і шафки, де були б його улюблені речі і де він — єдиний господар. Діти повинні вчитися піклуватися про свої речі, тримати їх в порядку. Важливо, щоб у дитини була можливість побути наодинці й відпочити від метушні.

Подарунки — всім дітям

Якщо батьки вирішили зробити подарунок одній дитині й це не її день народження, наприклад, купили новий спортивний костюм або сукню. В такому випадку не можна обділяти іншого малюка — варто купити йому рівнозначний подарунок.

Якщо грошей немає відразу на два подарунки, то пообіцяйте, що із зарплати обов'язково щось купите іншому. І тоді жодних образ не буде. Проте обов'язково дотримуйтеся обіцянки.

Сім'я — одна команда

Пояснюйте дітям, що вони — найближчі люди одне для одного, а сім'я — це одна команда. Всі разом — ви сила й опора один для одного. Дуже здорово, що у вашій родині кілька дітей, і в житті завжди можна буде спертися на близьку людину.

Важливо Що батькам потрібно обговорювати з дитиною щодня: 4 важливі теми

Навчайте на особистому прикладі

Навчайте дітей піклуватися одне про одного на особистому прикладі. Якщо мама щиро переживає за тата, допомагає і підтримує його, а тато відповідає взаємністю, то слова про турботу не будуть просто словами. Діти завжди беруть приклад з батьків і обов'язково почнуть проявляти один до одного увагу та піклуватися.