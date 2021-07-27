На скільки через пандемію COVID-19 зросла кількість самотніх людей: вражаючі дані

На початку пандемії COVID-19 у 2020 році кожен четвертий громадянин ЄС заявляв, що почувався самотнім. Про це у своєму звіті повідомив Об'єднаний дослідницький центр Європейської комісії.

Для порівняння експерти обрали 2016 рік та 2020 рік. Відомо, що у 2016 році найменше про самотність заявляли у Північній Європі – 6%.

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У Західній, Південній та Східній Європі 11% – 13% стверджували, що почувалися самотніми.

На початку пандемії COVID-19 рівень самотності зріс у всіх регіонах Європи до 22 – 26%. Крім того, на понад 15% збільшився рівень у:

Болгарії,

Естонії,

Франції,

Німеччині,

Польщі,

Португалії,

Швеції.

Найбільше ізоляція через пандемію вплинула на молодь 18 – 25 років. Ще у 2016 році серед них самотніх було – 9%, проте під час локдауна їх кількість зросла до 35%.

Ізоляція під час карантину / Фото Getty Images

Серед 26 – 45-річних про самотність заявляли 25% (у 2016 році – 10%), серед 46 – 64-річних — 23% (у 2016 році – 12%), серед літніх людей від 65 років — 23% (у 2016 році – 15%).

У віці 18 – 25 років молодь переважно відділяється від родини та потребує підтримки однолітків, а пандемія вплинула на цей процес. Згідна з експертами, ймовірно, молодь почувається самотньою лише тимчасово, адже після зняття обмежень ситуація покращиться.

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Крім того, люди, які жили самі, гостріше відчули ізоляцію. Вони на 22% частіше повідомляли, що почувалися самотніми у порівнянні з тими, хто жив з партнером чи дітьми (тільки на 9%).