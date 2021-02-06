Що не можна робити під час виховання дитини: 7 правил

Часто батьки забувають, що у вихованні дитини важливу роль відіграє "золота середина". Через що стають надто суворими щодо малюка. Що насправді не можна робити під час виховання – читайте в матеріалі.
Джерело: 4mamas
Перед тим, як щось забороняють, нагадайте собі, що перед вами дитина. До того ж, зловживаючи цим словом, воно втрачає свою дію на малюка.
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Ниття та благання – це спроба малюка відтягнути межі дозволенного. Один раз ви порушите власне правило — і дитина це запам’ятає. Батькам потрібно навчитися помічати, коли вона намагається маніпулятивно отримати бажане.
Усі дорослі повинні мати чітко сформульований стиль спілкування з дитиною.
Що до цього входить:
Поступово ці поняття мають розширюватися, проте не змінюватися.
"У тебе це не вийде" або "Ти завжди все псуєш" – такі фрази дитина сприйматиме, мов вирок. У майбутньому це може вплинути на впевненість у собі.
"У нас сталося перше кохання", "Зовсім у математиці не тямить". Дорослі забувають, що дитина також може це чути. При цьому вона сприймає все – інтонацію, міміку та жести. Якщо дорослі ще й розповідають секрет дитини, то з часом вона перестане довіряти батькам.
Яке хобі обрати, куди вступати чи з ким дружити. Часом батьки перетинають межу і починають проживати життя дитини замість неї. Потрібно бути уважним до дитини та до її прагнень, а не своїх. Не бійтеся зайвий раз поцікавитися: "А чого хочеш ти?".
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"Я для тебе, а ти..." — часто з необережності батьки можуть сказати малюку такі слова. Проте не шукайте винних. Якщо нехтуєте своїми бажаннями, метою та мріями — це лише ваша відповідальність і ваш власний вибір.