Що не можна говорити дитині під час їжі: 8 фраз, які зашкодять малюку

Джерело:Мой ребенок
Намагаючись дитину нагодувати, батьки можуть не замислюватися над значеннями фраз, які говорять малюку. Стимулювати апетит потрібно зовсім іншими методами та забути про шаблонні фрази.
Їжа для дитини повинна бути не засобом для отримання ласощів, а тільки метод вгамування голоду. Обіцяти нагороду за те, що малюк пересилив себе і заштовхав зайву їжу, щонайменше, нерозумно. Закуска й основний прийом їжі не повинні бути логічно пов'язаними, тому не варто давати такі обіцянки.
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А якщо їсти не хочеться, потрібно прагнути бути "як хлопчик"? Конкуренція і змагання в питанні їжі не мають нічого спільного зі здоровими харчовими звичками.
Програмувати дитини на те, що вона буде їсти навіть тоді, коли вже сита, означає привчати її до переїдання. Краще давати меншу порцію, а не змушувати їсти.
Дитячий апетит / Фото Engoo
Почуття провини цілком можна прищепити дитині, починаючи з 3 – 4 років. Особливо, якщо повторювати подібні фрази регулярно, що досить часто роблять мами.
Перемикнути увагу маленької дитини достатньо легко. Можна розповідати казки, показувати мультики чи вимовляти подібні фрази. Їжа не повинна асоціюватися з розвагою, а дитина, переключившись на щось цікаве, цілком може з'їсти значно більше, ніж їй насправді потрібно. Це перші, але впевнені кроки до ожиріння в майбутньому.
Кому не знайома ситуація – малюк поїв і більше не хоче. Проте маму не задовольняє такий розклад, їй потрібно, щоб дитина їла більше. Невже ці 2 ложки, які вона, можливо, з умовляннями з'їсть, хоч якось змінять ситуацію? Крім того, малюк звикне до вмовлянь і почне спеціально залишати трохи більше їжі.
Змушувати їсти / Фото UltraWellness Center
Ця фраза – еталон харчового насильства. Карати дитину за те, що вона не голодна, верх батьківського авторитаризму.
Навіщо хвалити дитину за те, що вона задовольнила свою основну потребу – голод? А якщо він поїв, коли був не голодний, щоб порадувати маму, наприклад, то хвалити тим більше не за що.
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Для того, щоб здорова дитина нормально їла, потрібні не вмовляння батьків, а достатня фізична активність малюка і час, щоб організму знадобилося підживлення. Харчі, які малюк з'їв без апетиту, не засвоєні так, як потрібно. А в майбутньому таке ставлення до їжі загрожує великими проблемами зі здоров'ям.