Що не можна говорити дитині під час їжі: 8 фраз, які зашкодять малюку

Намагаючись дитину нагодувати, батьки можуть не замислюватися над значеннями фраз, які говорять малюку. Стимулювати апетит потрібно зовсім іншими методами та забути про шаблонні фрази.

► З'їж суп або кашу та отримаєш десерт

Їжа для дитини повинна бути не засобом для отримання ласощів, а тільки метод вгамування голоду. Обіцяти нагороду за те, що малюк пересилив себе і заштовхав зайву їжу, щонайменше, нерозумно. Закуска й основний прийом їжі не повинні бути логічно пов'язаними, тому не варто давати такі обіцянки.

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► Дивись, як хлопчик добре їсть, він молодець

А якщо їсти не хочеться, потрібно прагнути бути "як хлопчик"? Конкуренція і змагання в питанні їжі не мають нічого спільного зі здоровими харчовими звичками.

► Доїж все до кінця, тарілка повинна бути пустою

Програмувати дитини на те, що вона буде їсти навіть тоді, коли вже сита, означає привчати її до переїдання. Краще давати меншу порцію, а не змушувати їсти.



Дитячий апетит / Фото Engoo

► Мама старалася, готувала, а ти не їси

Почуття провини цілком можна прищепити дитині, починаючи з 3 – 4 років. Особливо, якщо повторювати подібні фрази регулярно, що досить часто роблять мами.

► Давай ляльку погодуємо

Перемикнути увагу маленької дитини достатньо легко. Можна розповідати казки, показувати мультики чи вимовляти подібні фрази. Їжа не повинна асоціюватися з розвагою, а дитина, переключившись на щось цікаве, цілком може з'їсти значно більше, ніж їй насправді потрібно. Це перші, але впевнені кроки до ожиріння в майбутньому.

► З'їж ще 2 ложки

Кому не знайома ситуація – малюк поїв і більше не хоче. Проте маму не задовольняє такий розклад, їй потрібно, щоб дитина їла більше. Невже ці 2 ложки, які вона, можливо, з умовляннями з'їсть, хоч якось змінять ситуацію? Крім того, малюк звикне до вмовлянь і почне спеціально залишати трохи більше їжі.



Змушувати їсти / Фото UltraWellness Center

► Не станеш з-за столу поки не доїси

Ця фраза – еталон харчового насильства. Карати дитину за те, що вона не голодна, верх батьківського авторитаризму.

► Ось молодець, все доїв

Навіщо хвалити дитину за те, що вона задовольнила свою основну потребу – голод? А якщо він поїв, коли був не голодний, щоб порадувати маму, наприклад, то хвалити тим більше не за що.

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Для того, щоб здорова дитина нормально їла, потрібні не вмовляння батьків, а достатня фізична активність малюка і час, щоб організму знадобилося підживлення. Харчі, які малюк з'їв без апетиту, не засвоєні так, як потрібно. А в майбутньому таке ставлення до їжі загрожує великими проблемами зі здоров'ям.