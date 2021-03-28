Що батькам потрібно обговорювати з дитиною щодня: 4 важливі теми

У повсякденні батьки мають надто багато справ та роботи, яка може позбавляти спілкування з дитиною. З часом це може призвести до того, що стосунки стануть більш формальними, автоматичними, а емоційний зв’язок буде втрачено. Щоб цього уникнути варто говорити з дитиною хоча б на прості теми.

Як минув твій день

Спочатку дитина може відповідати коротко. Наприклад, обмежившись словами "добре" чи "нормально". Батьки можуть своїм прикладом допомогти дитині розкритися, розказавши про свій день: "А я сьогодні робила… І уявляєш, потім побачила…". Після такого дитина залюбки ділитиметься з мамою і татом своїми враженнями.

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Що сьогодні з тобою сталося гарного

Навіть якщо на вулиці цілий день дощ, в школі поставили двійку, ще й вірш напам’ять задали вчити, – потрібно шукати позитивні моменти. Смачний сніданок, гарний відгук учителя — навіть такі моменти можуть підтримувати гарний настрій та підбадьорювати. Навчайте дитину знаходити позитив навіть у найскладніший день.



Розмови з дітьми / Фото Masonic Homes​

Як справи у твоїх друзів

Питання ще може мати інші варіанти, наприклад, "Які якості повинні бути у гарного друга?", "Яку найприємнішу річ він для тебе зробив?", "Ким зі своїх друзів ти пишаєшся найбільше?".

Крім цього, можна запитувати про якогось одного чи про всіх друзів. Виявляючи інтерес до кола спілкування дитини, ви демонструєте прийняття її інтересів та вибір. Для дітей це дуже важливо.

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Чи потрібна тобі моя допомога

Дитині дуже складно просити про допомогу, тому можете запропонувати допомогу самі. Не бійтеся, що так ви не навчите дитину діяти та ухвалювати рішення самостійно. Чим більше ви будете допомагати у незначних буденних справах, тим більша ймовірність, що у разі серозної проблеми дитина звернеться до вас.