Серед сміття та тарганів: що найбільше шокувало працівників соцслужб під час вилучення дітей

Під час рейду працівники ювенальної превенції, соціальних служб і патрульної поліції відвідали родину, яка перебувала на обліку. Усіх шокувало те, що вони побачили у квартирі.

Джерело: телеграм-канал "Труха".

В харківській квартирі були матір з трьома дітьми, а також разом з ними перебувала бабуся.

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Крім цього, учасники рейду побачили як квартирою бігали тисячі тарганів, а самі кімнати були по коліна засипані різноманітними речами та сміттям. Дітей забрали та доправили до однієї з лікарень міста.

Я багато бачив ситуацій з дітьми. Але таке – вперше. В центрі міста, квартира повністю завалена сміттям, співробітники поліції ледве відкрили двері,

– повідомив учасник рейду та активіст Євген Зуб.

"Мама, бабуся, діти, 4 собаки, справляли потреби там, де живуть. На вулицю не виходили", – додав Євген Зуб.

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Як повідомляють кореспонденти 24 каналу, жінка насправді мала 5 дітей. Серед них були двійнята, проте одна дитинка померла власною смертю. Ще одну маля з сім'ї до себе забрав батько, тому жінка жила з трьома дітьми.

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