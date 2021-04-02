Взрослым кажется, когда ребенок дома, с ним не случится ничего плохого. Однако даже находясь рядом с родителями, преступники могут совершать насилие над ребенком.

Согласно исследованию "Сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация детей в Интернете", преступнику нужно 18 минут, чтобы заставить ребенка отправить его интимное фото в Интернете. Встречались с ситуациями сексуального насилия и эксплуатации онлайн – 25% детей.

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Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба призвал родителей поговорить с детьми и рассказать, что человек в сети Интернет не всегда тот, кем хочет казаться. Также важно объяснить, что нельзя отправлять свои интимные фото.

Объясните ребенку, что дети никогда не виноваты в том, что кто-то совершил над ними насилие. Виноват только преступник. Ваш разговор с ребенком может спасти его от изнасилования,

– добавил Николай Кулеба.

По его словам, родители должны рассказать, что ребенка могут шантажировать в сети. Такой человек – преступник. Ребенок должен не бояться сразу все рассказать родителям и быть уверенной, что они ему помогут. Убедите малыша, что вы не осудите и всегда будете на его стороне.

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