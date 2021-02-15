На День влюбленных, 14 февраля 2021 года, Александр и Виктория решили соединиться цепями. Они убеждены, что смогут прожить так 3 месяца и получить рекорд.

Для этого пара приехала из Харькова в Киев и с помощью сварки соединила цепью кисти рук. Теперь они постоянно будут находиться на расстоянии – 1 сантиметр.

Интересно Женщина 4 года добавляла к своим фото незнакомца и утверждала, что это ее парень: фото

Старт попытки зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь даже опломбировали, чтобы Александр и Виктория не снимали ее тайком.

"Пара адекватная, подготовили специальный зимнюю одежду, научились синхронно готовить на кухне, потренировали бытовые процессы. Рассчитывают на три месяца близких отношений, и на мировой рекорд", – прокомментировала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Важно На свадьбе жених перед гостями побрил голову невесте: какая неожиданная причина

"Это – ближайшая влюбленная пара в Украине. В прямом и переносном смысле этого слова" – добавила Лана Ветрова.

Смотрите видео: как на пару надевали цепь