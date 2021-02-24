Ужасные раны на руке, которым ничего не помогает: в скованной цепью пары проблемы со здоровьем
У влюбленных Виктории и Александра из Харькова, которые 14 февраля 2021 решили сковать кисти рук цепью, появились новые проблемы со здоровьем.
Источник:телеграм
Когда влюбленные показали на видео свои руки, то можно было увидеть, что на руке девушки появились жуткие язвы. Кроме этого, Виктория жаловалась на сильную боль.
Важно Распухли руки и остались ожоги: пара, что сковала кисти цепью, рассказала о последствиях идеи
Пара сообщила, что использование мазей и лекарств им не помогает, а в больнице говорят, что "все нормально".
Несмотря на это, Виктория и Александр отказываться от идеи пока не планируют. Однако попросили у людей советы, возможно, кто-то знает, почему происходит такая реакция на цепь и что с этим делать.
Почему пара сковала кисти рук цепью
Влюбленные Александр и Виктория решили соединить цепью кисти рук друг друга. Для этого они приехали из Харькова в Киев. Пара уверена, что сможет прожить так 3 месяца и за это получить новый рекорд.
Старт попытки зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь даже опломбировали, чтобы пара не могла снимать ее тайком.
Смотрите видео об идее пары:
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