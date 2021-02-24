У влюбленных Виктории и Александра из Харькова, которые 14 февраля 2021 решили сковать кисти рук цепью, появились новые проблемы со здоровьем.

Когда влюбленные показали на видео свои руки, то можно было увидеть, что на руке девушки появились жуткие язвы. Кроме этого, Виктория жаловалась на сильную боль.

Важно Распухли руки и остались ожоги: пара, что сковала кисти цепью, рассказала о последствиях идеи

Пара сообщила, что использование мазей и лекарств им не помогает, а в больнице говорят, что "все нормально".

Несмотря на это, Виктория и Александр отказываться от идеи пока не планируют. Однако попросили у людей советы, возможно, кто-то знает, почему происходит такая реакция на цепь и что с этим делать.

Почему пара сковала кисти рук цепью

Влюбленные Александр и Виктория решили соединить цепью кисти рук друг друга. Для этого они приехали из Харькова в Киев. Пара уверена, что сможет прожить так 3 месяца и за это получить новый рекорд.

Старт попытки зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь даже опломбировали, чтобы пара не могла снимать ее тайком.

Смотрите видео об идее пары:

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