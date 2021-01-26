Во время рейда сотрудники ювенальной превенции, социальных служб и патрульной полиции посетили семью, которая находилась на учете. Всех шокировало то, что они увидели в квартире.

Источник: телеграмм канал "Труха".

В харьковской квартире были мать, которой 30 лет, с двумя маленькими детьми, а также вместе с ними находилась бабушка.

Интересно Ребенок должен был наколядовать деньги для пьяной матери: как соцслужбы спасали девочку

Кроме этого, участники рейда увидели как квартирой бегали тысячи тараканов, а сами комнаты были по колено засыпаны различными вещами и мусором.

По словам матери, в семье еще есть 2 детей, которых работники социальных служб уже изымали.

Я много видел ситуаций с детьми. Но такое – впервые. В центре города, квартира полностью завалена мусором, сотрудники полиции едва ли открыли двери,

– сообщил участник рейда и активист Евгений Зуб.

"Мама, бабушка, дети, 4 собаки, справляли нужду там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели", – добавил Евгений Зуб.

Важно Дом горел, а они спали: как дочь спасла родителей, больных COVID-19

Двух детей забрали сегодня. Их доставили в одну из больниц города. Сообщается, что 4-х собак позже забрали волонтеры.