Зимние праздники – это время, которое следует провести с родствениками, много есть и делать веселые кадры. Также в этот период семьи стремятся сделать "идеальную" праздничную фотографию с любимыми и домашними животными. Однако далеко не все готовы к хорошим фото.

Издание Bored Panda собрало лучшие фотографии, которые "испорченные" или "улучшенные" собаками.

Интересно Беспорядок, хаос и реалии жизни: какие курьезные фото семья традиционно делает на праздники

Для вашей животного фотографирование, скорее всего, выглядит как веселая игра или что-то невероятно скучное. Однако, привлекая скрипучую игрушку или вкусности, вы сможете создать удачный кадр. Особенно, если ваш пес хорошо обучен и слушает команды.

Помните, что животное является членом вашей семьи: вы бы не заставляли своих детей фотографироваться, если бы они этого не хотели, поэтому не давите на своего любимца.

Смотрите фото: семейные кадры с домашними любимцами