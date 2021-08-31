• Демонстрация любви

Родителям нужно чаще говорить ребенку, что они его любят, ценят, принимают таким, какой он есть и уважают его выбор. Любовь должна быть основой взаимоотношений.

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• Развитие талантов ребенка

У детей есть собственные интересы, поэтому родителям нужно помочь им найти эти таланты и способствовать развитию. Если маме и папе не нравится увлечение ребенка, важно, чтобы они все равно поддерживали малыша.



Интересы ребенка / Фото Active For Life​

• Разрешить принимать решения

Основная ответственность за ребенка и его благосостояние лежит на его родителях, однако право выбора у малыша все же должно быть. Например, взрослые могут предложить ребенку варианты на выбор. Такими действиями ребенок учится отвечать за свои поступки и делать правильный выбор.

• Учить принимать поражения

Все иногда могут терпеть поражение и ребенок не исключение. Недостаточно просто сказать малышу: "Не печалься, все будет хорошо". Лучше научить его быть гибкой и воспринимать поражение как еще одну возможность.

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• Быть примером для подражания

Дети всегда делают то, что делают родители, а не то, что они говорят. Поэтому прежде чем начинать рассказывать малышу об уверенности в себе, сначала лучше проанализировать собственное поведение и самооценку.