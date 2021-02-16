Влюбленные, которые сковали руки цепью 14 февраля 2021, были на грани того, чтобы избавиться от идеи достижения рекорда.

Известно, что у пары распухли руки из-за плохого кровообращения. К тому же у девушки разболелись ожоги от сварки.

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Однако за несколько дней отек сошел, поэтому пара продолжает свой эксперимент и делится с подписчиками своими фото и видео.

Смотрите видео: какие последствия эксперимента для пары

Кроме этого, через шквал комментариев на просторах интернета, влюбленные сняли видео и продемонстрировали, как переодеваются. Чтобы упростить этот процесс, во всю свою одежду пара вшила молнии.

Смотрите видео: как пара продумала процесс переодевания

Почему пара приковала цепью кисти рук

Александр и Виктория приехали из Харькова в Киев, где с помощью сварки соединила цепью кисти рук друг друга. Они убеждены, что смогут прожить так 3 месяца и получить рекорд.

Старт попытки зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь даже опломбировали, чтобы пара не могла снимать ее тайком.

Больше о том, как все происходило – читайте здесь.