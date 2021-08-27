Известно, что Джейн и Боб Ебервейн – бывшие профессора кафедры английского языка Окландского университета. Они познакомились еще в 1969 году и вскоре начали встречаться, а в июле 1971 года пара поженилась.

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Когда Марла встретила супругов на прогулке, она поинтересовалась, сколько лет они женаты. Узнав, что вскоре они будут праздновать 50-ю годовщину свадьбы, фотограф предложила отпраздновать событие фотосессией.



Джейн и Боб Ебервейн / Фото The Epoch Times

Кроме того, оказалось, что Джейн все еще сохраняет свое свадебное платье может его одеть, поэтому пара согласилась на съемку.

По словам Марли, ей было очень легко работать. Их глаза светились счастьем и любовью друг к другу. Трогательная фотосессия привлекала внимание прохожих. Несколько человек остановились, чтобы поздравить пару с годовщиной свадьбы и сказать им несколько приятных слов.

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Смотрите фото, которые сделала Марла: