Правильные запреты: как говорить ребенку "нельзя", чтобы не навредить

Ребенок должен знать, что "нельзя" это слово-запрет, чтобы его не отождествлять с противоположным "можно". Родители сами решают, когда ознакомить малыша с ним. Если ребенок не будет воспринимать его вообще, или услышит только в детском саду, то могут возникнуть сложности как у родителей, так и у воспитателей.

Самые опасные вещи для ребенка, угрожающих жизни, например, открытое окно на 9-м этаже, розетки, костер. Каждая семья выбирает свои "нельзя", с которыми ребенок часто встречается, чтобы его предостеречь.

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Все, кто общается с малышом, должны согласовать одинаковые запреты. Если папа позволяет стоять на окне, а мама кричит: "Нельзя!", ребенок не будет воспринимать правильно это слово.



Запреты для ребенка / Фото Pinterest

Это слово не должно ограничивать основные действия малыша. Когда он начинает бегать, кричать там, где этого делать не следует, нужно использовать совсем другие методы воспитания, но не категорически запрещать.

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"Нельзя" родители должны говорить спокойно, не повышая голоса. Следует всегда спокойно со строгим взглядом предупреждать ребенка, когда запрещаете что-то. Тогда ребенок с первого раза понимать, что означает "нельзя".