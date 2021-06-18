Как правильно хвалить ребенка: 6 полезных фраз, которые должны использовать родители

Ребенок должен слышать от родителей похвалу, иначе неуверенность и заниженная самооценка ему обеспечены. Однако при этом важно не превращать ребенка на объект общественного одобрения или центр Вселенной. Что родителям стоит говорить – читайте в материале.

"Ты сильный, смелый, счастливый, красивый".

Эти фразы нужно говорить ребенку, если он недоволен, когда смотрит на себя в зеркало. Для повышения самооценки малышу важно слышать такие слова.

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"Ты хорошо можешь справиться с задачей! Спасибо за помощь!".

Одобрение и благодарность от родителей повышают самооценку ребенка. Кроме этого вдохновляют его совершенствовать свои умения и показать маме и папе, на что еще он способен.

"Ежедневно у тебя получается лучше! Не останавливайся".

Такими фразами родители помогают ребенку не останавливаться на достигнутом и идти дальше. Также это может быть полезно, например, когда малыш овладевает каким-то видом спорта. Это поможет подбодрить и вдохновить.



Как правильно хвалить детей / Фото Westend61​

"У тебя хорошие задатки в этой области, ты можешь стать успешным человеком".

Вдохновляйте ребенка, но не обещайте, что он обязательно станет Билл Гейтсом. Предупредите его, что для того, чтобы достичь высоких результатов, стать обеспеченным, стоит очень много работать и не бояться трудностей.

"Как тебе это удается, научи меня".

Это приятно будет слышать как малышу, который построил башню из кубиков, так и подростку, который разбирается в гаджетах, может объяснить важную информацию. Ребенок радуется, что его умение пригодились родителям, а еще он может даже почувствовать себя в роли учителя.

"Я люблю тебя".

Без уверенности в том, что ребенка любят, ему трудно гармонично развиваться. Вы не замечали, как малыш в 2 – 4 года часто спрашивает: "Мама (папа), ты меня любишь?".

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Дети хотят слышать положительный ответ, ведь это помогает им по жизни. Малышу также нравится говорить родителям о своей любви.