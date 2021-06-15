Как понять, что партнер подходит: 9 признаков здоровых отношений

Отношения – это тяжелая работа. После того как пара прошла начальный период влюбленности, они погружаются в реальность. Эксперты по вопросам отношений назвали 9 признаков того, что человек, с которым встречаетесь, вам подходит.

• Можете найти компромисс

Психотерапевт Кейт Мойл считает, что всегда будет борьба между индивидуальными потребностями партнеров. Именно поэтому не нужно ждать, что двое влюбленных идентично сойдутся во всех моментах. Ключ к любым успешных отношений – это компромисс.

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• Морально чувствуете себя хорошо

Хороший партнер хочет, чтобы вы не страдали, а были счастливы и не сомневались в себе. Он может успокоить, сделать комплимент, рассказать насколько вы замечательные и укрепить веру в себя.

• Умеете слушать друг друга

Внимательно слушаете все, что говорит партнер, независимо от того, насколько скучным это может показаться. Способность слышать друг друга и дать другому возможность почувствовать себя услышанным, показывает человеку, что он достойный вашего времени и внимания. Даже если тема обсуждения вам не очень интересна.



Умеете слушать друг друга / Фото Envato Elements

• Похожие ценности

Не обязательно иметь те же интересы, что и у потенциального партнера. Однако если хотите длительных отношений, следует убедиться, что есть подобные жизненные цели и основные ценности.

Партнеры должны быть "на одной волне", поэтому нужно обсудить приоритетные моменты. Если это важно для вас, это должно иметь вес и для вашего партнера.

• Здоровые дискуссии, если не согласны друг с другом

Дискуссии могут быть неотъемлемой частью продолжительности отношений. По словам Кейт Мойл, с правильным человеком вы должны иметь возможность высказывать противоположные или различные взгляды, не вызывая этим разрыва отношений.

Партнеры должны научиться считаться с точкой зрения друг друга, даже если они не совпадают.

• Не опасаетесь говорить о своих мыслях

С правильным человеком вы должны чувствовать себя свободно и проявлять все стороны своей личности.

В паре люди должны не бояться осуждения и делиться друг с другом своими мыслями. Хорошо, если партнер может выслушать и помочь, когда возникнет проблема.

• Внимательные друг к другу

Нет ничего хуже, чем разговаривать с кем-то и замечать, что он в этот момент просматривает социальные сети. Партнер должен полностью присутствовать во время диалога, ведь это важная часть общения. Она демонстрирует вашу ценность для этого человека.



Внимательны в отношениях / Фото Healthline

• Партнер нравится друзьям и семье

Если ваши близкие легко ладят с человеком, с которым вы встречаетесь, это обычно хороший знак. Хотя для них нормально сначала защищать и подозрительно относиться к людям, с которыми вы начинаете встречаться.

• Делаете приятные мелочи

Жест необязательно должен быть грандиозным, чтобы быть романтичным. На самом деле иногда наибольшее значение имеют маленькие и тонкие жесты.

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По словам Кейт Мойл, это может быть чашка чая в постели утром, приготовление ужина, когда он знает, что у вас был долгий день, или нежное сообщения. Это хороший знак, что партнер о вас заботится.