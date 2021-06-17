С пары, которая на 4 месяца приковала кисти рук для рекорда, сняли цепи: видео

С Александра и Виктории, которые решили побить рекорд и соединили для этого кисти, сняли цепь. Как это происходило – читайте в материале.

Пара надела цепь 14 февраля 2021 года, а сняла 17 июня 2021 года в присутствии эксперта "Книги рекордов Украины".

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Известно, что после этого они планируют жить не только в разных квартирах или домах, но и в разных областях.

Отмечается, что Александру и Виктории удалось побить рекорд, как Украины, так и мира.

Смотрите видео: как из пары снимали цепи

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Почему пара приковала цепью кисти

Александр и Виктория приехали из Харькова в Киев, где с помощью сварки соединила цепью кисти рук друг друга. Они убеждены, что смогут прожить так 3 месяца и получить рекорд.

Старт попытки зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь даже опломбировали, чтобы пара не могла снимать его тайком.

Смотрите видео, как на пару надевали цепь: