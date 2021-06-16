Прикованы 123 дня: пара, которая соединила кисти цепью, объявила о завершении отношений

Александр и Виктория, которые соединили кисти цепями 14 февраля 2021, решили разойтись. Об этом они сообщили на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Александр Кудлай сообщил Суспильному, что отношения с Викторией "оказались в патовой ситуации".

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"Взвешенное решение. К сожалению, мы не видим таких вариантов, заканчиваем достойно, со взаимным уважением", — добавил Александр.

Важно отметить, что на 16 июня 2021 года, пара имела скованные руки цепями – 123 дня.



Сообщение о расставании / Фото скриншот с Инстаграму​

Почему пара приковала цепью кисти

Александр и Виктория приехали из Харькова в Киев, где с помощью сварки соединила цепью кисти рук друг друга. Они убеждены, что смогут прожить так 3 месяца и получить рекорд.

Старт попытки зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь даже опломбировали, чтобы пара не могла снимать ее тайком.

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