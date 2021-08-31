Отец с сыном имеют одинаковые белые пятна: как частичный альбинизм захватил 6 поколений в семье

Габриэль Сезар Буфе вместе с сыном Фаридом имеют необычные одинаковые белые пятна на волосах. Все это из-за генетического заболевания – пиебальдизма или частичный альбинизм, охвативший целых 6 поколений в их семье.

Почти половина родственников Буфе имеют эту особенность, что затрагивает участки волос и кожу, которые становятся значительно светлее из-за отсутствия меланоцитов, выделяющих пигмент.

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В семье Габриэля носители частичного альбинизма его отец, бабушка, 7 дядей, 4 двоюродных брата, 5 их детей, а также его собственный сын.

Когда Габриэль был маленьким, дети дразнили его из-за особенных волос, называя скунсом. Мальчик научился это принимать и даже сам в шутку стал сравнивать себя с мультяшным героем сериала Looney Tunes – скунсом Пепе Ле Пью.

Смотрите фото семьи с пиебальдизмом:

С возрастом мужчина научился гордиться своей внешностью, которая даже помогла ему на старте карьеры. Как считает Габриэль, волосы выделило его из толпы, как танцора, а также позволили ему получить работу на телевидении.

Увидеть, что у моего сына есть пятно, было по-настоящему эмоциональным переживанием. Белое пятно покрыло примерно пятую часть его головы. Я очень гордился, что мой сын получил эту метку. У моего первого ребенка такой нет,

– вспомнил Габриэль.

По словам Габриэля, большинство людей считают, что отец и сын специально красят волосы, но мужчине безразличны такие разговоры. Отец очень гордится своей внешностью и надеется, что Фарид тоже сможет полюбить свою индивидуальность.

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"Мы очень гордимся этим, потому что это как торговая марка нашей семьи. Я всегда говорю своему сыну, что как только кто-то встречает тебя, он уже не сможет забыть", — добавил Габриэль.