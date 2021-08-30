Отец самостоятельно построил игровой дом для дочерей: фото впечатляющего сооружения

Адам Бойд сделал для своих дочерей деревянный домик, чтобы дети имели место для игр на заднем дворе. Что получилось у отца – читайте в материале.

Сначала мужчина запланировал обычный небольшой домик, где 5-летняя Эвери и 2-летняя Вайлет могли бы играть и иметь свое детское пространство. Однако при реализации проект стал превращаться в нечто большее.

Интересно Настоящие игрушки на основе рисунков: как сестра вдохновила брата оживлять детские фантазии

"Я хотел сделать что-то особенное, что-то, чем они будут гордиться. И однажды они захотят рассказать своим друзьям, что отец построил им чудо-дом", — рассказал Адам Бойд.

Эйвери даже помогала отцу в процессе строительства: собирала мусор, подметала пол, оформляла изнутри.

Вместо стандартного игрового домика для двух маленьких девочек, на заднем дворе выросло двухэтажное здание с балконами, качелями и висячими растениями.

Смотрите фото: какой дом построил отец

На первом этаже расположилась кухня с игрушечной плитой. Комнаты оформлены в розовых тонах, в них светят настоящие светильники и установлена мягкая мебель. Кроме этого, есть обеденный стол, на стенах зеркала и даже игрушечное пианино.

"Я действительно не знал, как Эвери и Вайлет будут реагировать. Я не знал, будут ли они использовать его, или это будет очень красивый розовый офис для моего бизнеса", — отметил Адам Бойд.

Читайте также Играла цветами в маминых волосах: невеста пошла к алтарю с ребенком в слинге

Девочки проводят в своем домике почти каждый день. Там они играют, устраивают чаепития и приглашают гостей.