Никогда не рано говорить с ребенком о сексе. Разговор о сексе, сексуальности и теле может помочь вашему ребенку понять, что это неотъемлемые составляющие здорового человека. Открытые и честные разговоры с ребенком, когда он еще не достиг подросткового возраста, а именно тогда активно лицо развивается гормонально, могут упростить дальнейшие разговоры о сексе и откуда берутся дети. Эти ранние разговоры также создают основу для того, чтобы дети могли избирательнее и разумнее относиться к сексуальным связям в будущем.

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Обсуждение этих тем – это не одноразовый разговор. Это работа, которая продолжается и развивается по мере взросления вашего ребенка.

Три основных шага, которые могут помочь вам поговорить с ребенком о сексе:

Сначала выясните, что ваш ребенок уже знает. Например: откуда, по его мнению, берутся младенцы или что он слышал о том, откуда берутся дети.

Опровергните любые мифы и приведите факты. Например: младенцы не растут в животе своей мамы. Они растут в специальном месте внутри утробы, которое называется матка.

Используйте разговор как возможность поговорить о собственных мыслях или переживаниях. Например, о том, что некоторые люди действительно хотят иметь ребенка, когда они готовы, а другие люди не слишком уверены в том, что хотят иметь ребенка. Или о том, что существует определенный возраст, когда можно иметь ребенка.

Как говорить о сексе и теле: советы для любого возраста

Используйте правильные названия для частей тела, например, пенис, мошонка, яички, вульва, влагалище. Если ваш ребенок знает правильные названия частей тела, она сможет четко общаться о своем теле и говорить о возможных проблемах с родителями или с врачами при необходимости.

Объясняйте вещи на доступном для ребенка уровне. Не увлекайтесь рассказами об овуляции в возрасте 5 – 6 лет. Также лучше дозировать информацию и факты, а не рассказывать все за один раз.

0 – 2 года

Вы можете использовать повседневные моменты, чтобы помочь своему ребенку узнать тело – например, время купания или когда вы помогаете ребенку одеваться, благоприятное время для ознакомления с названиями частей тела.

2 – 3 года

Большинство детей в возрасте 2 – 3 лет очень интересуются своим и другими детскими организмами. Также они начинают замечать, что тела мальчиков и девочек отличаются. Ваш ребенок может спросить вас, почему, или сказать: "Что это?". Вы можете научить ребенка, что каждая часть тела имеет свое название и свою функцию. Например, у мальчиков пенис, а у девушек вульва.

Можно использовать рисунки, чтобы помочь ребенку выучить названия частей тела и понять различия между мальчиками и девочками.

4 – 5 лет

Дети в возрасте 4 – 5 лет часто спрашивают, откуда берутся дети. В этом возрасте ребенку можно уже объяснять, что ребенок растет в матке матери, и для того, чтобы сделать ребенка, вам нужна сперма – семена от мужа и яйцеклетка от женщины.

6 – 8 лет

В этом возрасте дети начинают интересоваться, как ребенок попадает в утробу матери. К шести годам многие дети интересуются тем, как появляются младенцы.

Важно опередить малыша и спросить его, что он думает и знает об этом. Это поможет вам понять, что ваш ребенок уже знает. Тогда вы можете просто объяснить, предоставив нужную информацию. Родители могут рассказать, что это случается, когда мужчина и женщина вступают в половой акт, то есть когда мужчина вводит свой пенис во влагалище женщины.

Также важно объяснить ребенку, что младенцы попадают в семью различными способами, такими как ЭКО, усыновление или опекунство бабушек и дедушек.

Итак, начинать разговаривать со своим ребенком о половом созревании и о том, как меняются тела в период полового созревания, нужно еще до того, как ваш ребенок дорастет до этого периода. Лучше говорить о сексуальных отношениях в 6 – 8 лет, а о базовых физиологических особенностях с 3 лет. Вы должны стать главным источником информации для вашего ребенка, не друзья и точно не Google, во избежание недоразумений в дальнейшем.