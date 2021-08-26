Мама подслушала разговор мужа с дочкой через радионяню: какие слова отца удивили женщину

Молодая мама, которую зовут Рашелль Муноз, в социальной сети тикток ведет страницу, где выкладывает свою повседневную жизнь. На одном из таких видео видно, как женщина услышала разговор мужа с маленькой дочкой.

В ролике можно увидеть, что молодые родители забыли выключить радионяню в детской комнате. Благодаря этому Рашелль услышала разговор мужа с ребенком.

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Мама объяснила, что отец пытался уложить спать их 4-месячную дочь и не знал, что устройство для слежения за малышом было включено.

На видео слышно, как отец пытается милейшими уговорами убедить кроху уснуть. "Время спать. Не пытайся корчить мне милое личико, чтобы не спать. Я знаю тебя, ты делаешь это каждый раз, когда я меняю тебе подгузник. Я начинаю менять подгузник, ты улыбаешься и думаешь, что можешь вести себя очень мило и не спать. Ты, конечно, милая, но не настолько", – говорит человек Рашелль.

В это время женщина внимательно слушает своего мужа и не может сдержать смех и умиление. Однако не только Рашелль тронуло неожиданное поведение мужчины.

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Видео посмотрели более 420 тысяч раз. Под ним люди активно оставляли свои комментарии: "Мужчины просто волшебные, когда думают, что мы их не видим и не слышим", "Это прекрасно. Какой он молодец", "Он получает награду "Лучший отец".

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