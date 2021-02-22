Красная дорожка, оркестр и балерины: как мужчина встречал жену из роддома – видео
В Одессе новоиспеченный папа устроил грандиозный праздник, забирая жену и новорожденную дочь из роддома. Мужчина организовал билборды с поздравлениями, оркестр, красную дорожку, а также украсил все цветами.
Источник:Инстаграм
Из роддома маму встречал кортеж из люксовых автомобилей, а также танцоры с огромными букетами в руках. Кроме того, к ногам женщины расстелили красную дорожку.
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Счастливые родители не сразу поехали домой, ведь на маму ждала автоэкскурсия, а также оркестр и шоу от балерин на подземном паркинге.
Видео того, как происходила выписка, в социальные сети выложил отец. "Не припомню, когда я так сильно волновался. В этот день все перевернулось с ног на голову, а точнее наоборот – стало на свои места. Наша малышка уже с нами, дома. Хотел, чтобы этот день запомнился нам надолго и, кажется, получилось!", – подписал видео мужчина.
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Не забыл папа и о том, что стоит украсить квартиру. Десятки невероятных букетов из роз и с огромным количеством шариков ожидали дочь и жену.
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