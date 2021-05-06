На своей странице в социальной сети Инстаграм Александр и Виктория объяснили свое решение.

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"По пути к спортивной карьере, мы с Викой отсеяли около десяти псевдо-тренеров с их упражнениями-убийцами. И теперь хотим познакомить вас с нашим персональным тренером Натальей Ассатур. Это не рядовой шарлатан без рода и племени, который только по фотографии определит и вышлет по Вайберу за много денег курс по упражнениям и сбалансированном питании, а может даже и целебный амулет", – отметили в посте влюбленные.

По их словам, Наталья подошла к этому максимально ответственно и ознакомилась с различными медицинскими показателями перед тем, как принять решение.

"Предмет разговора свёлся к тому, что ей необходимо полностью оказаться в таких же условиях, как мы живем. Начиная от утренней чистки зубов, заканчивая постановкой телевизора в режим sleep, лёжа в кровати", –объяснили Александр и Виктория.

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Кроме того, пара отметила, что многие им пишут утверждая, что эксперимент заходит слишком далеко. Однако Александр и Виктория считают, что результат того стоит.

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