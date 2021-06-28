Идеи для летних вечеров с детьми: как интересно и полезно провести время с малышом

Многие родители не выпускают детей гулять днем, опасаясь теплового удара и других неприятностей. Однако тогда стоит придумать интересное развлечение на вечер.

Катайтесь на велосипедах

Вечерние прогулки на велосипедах – это прекрасное занятие, как детям, так и родителям. Это не только весело, но и полезно для физического развития малыша. Кроме этого, родители могут поощрять ребенка кататься с друзьями, а сами заняться в это время своими делами.

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Выезжайте на природу, чтобы посмотреть на звезды

Ребенку понравится идея не спать всю ночь еще и для такого интересного занятия – собраться семьей, чтобы смотреть на звезды. Например, на выходные можно поехать на природу за город. Если живете в частном доме, можете поставить палатку во дворе. Расскажите ребенку о звездах и планетах, научите находить на небе созвездия.



Смотреть на звезды / Фото iStock

Устройте пикник в парке

Также можете отправиться на природу для пикника. Возьмите с собой немного еды для перекуса, бадминтон или мяч. Не забудьте про головные уборы и солнцезащитный крем. Открытая местность позволит ребенку побегать и поиграть.

Сходите на пляж

Купание и плавание – хорошее занятие для летнего вечера. Дети любят купаться, кроме того, они проявляют физическую активность, что очень полезно для здоровья. Купаться вечером лучше, чем утром. Солнце садится медленнее, чем подниматься, поэтому вероятность того, что ребенок обгорит на солнце или получит тепловой удар, ниже.



На пляж с детьми / Фото Westend61

Играйте в бадминтон или бросайте фрисби

Поделитесь на две команды и сыграйте всей семьей в бадминтон. Подобные игры помогают родителям сблизиться с детьми. Также вы можете поиграть с фрисби на детской площадке или в ближайшем парке. Так вы и ваш ребенок будете проявлять физическую активность, не испытывая усталости от жары.

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Играйте с ребенком в прятки

Детям интереснее играть в прятки вечером, когда садится солнце. Искать тех, кто спрятался, становится труднее, и от этого играть становится интереснее. Позвольте ребенку дольше поиграть со сверстниками вечером. Однако убедитесь, что он не пойдет со двора, и вы будете знать, где он находится.