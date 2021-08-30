Девочка впервые услышала голос мамы благодаря крошечном слуховому аппарату: трогательное видео

Молодая мама Кристи Кин обнаружила, что у ее дочери Шарлотты Рут проблемы со слухом. Девочка вообще ничего не слышала. Как отреагировал ребенок на голос мамы – читайте в материале.

Родители начали сразу искать решение проблемы слуха у дочери. Кристи удалось разыскать крохотный слуховой аппарат, который предназначен именно для младенцев.

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Когда его впервые надели на Шарлотту и мама сказала "Привет, крошка", лицо маленькой изменилось. На нем промелькнули сразу все эмоции, однако главной была улыбка девочки. Кроме того, Шарлотта едва не расплакалась после слов мамы "Я тебя люблю".

Смотрите видео: дочь впервые услышала голос мамы

"Это был замечательный момент, о котором я молилась все это время. Впереди у нее знакомство с имплантами и речевое развитие – это потрясающий начало", — рассказала мама Кристи.

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"Мы становимся свидетелями чуда каждое утро. Я вкладываю ее слуховые аппараты (слышу звон, когда они включаются), и вижу сияющую улыбку каждый раз, когда она слышит мой голос", — добавила Кристи.