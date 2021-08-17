Детские манипуляции: 4 метода, как сказать ребенку "нет" и избежать истерики

Часто родители готовы купить и сделать для ребенка что-либо, чтобы он только перестал плакать. Однако поддаваясь на манипуляции, родители вредят малышу. Как сказать ребенку "нет" – читайте в материале.

• Подумать перед тем, как говорить

Иногда родители, не подумав, отвечают ребенку "нет" на любую его просьбу. Если малыш просит о чем-то, лучше выдохнуть и подумать, возможно именно эту просьбу лучше выполнить.

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• Нет – значит нет

Если сказали "нет", отступать нельзя. Готовьтесь к худшему – слезы, истерики, несмотря на это стойте на своем. Ребенок поймет, что ничего не изменится и прекратит себя так вести.



Четко говорить "нет" / Фото Getty Images

• Разговор с глазу на глаз

Если родители хотят добиться взаимопонимания с малышом, не стоит с ним общаться в промежутке между приготовлением обеда и просмотром ленты в Facebook. Уделите ребенку свое время и покажите ему, что его просьба услышанное. Кроме этого, не забывайте объяснять причину своего отказа.

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• Говорите о последствиях

Иногда выпрашивание нужно прекращать сразу. Стоит объяснить ребенку, что произойдет, если он не перестанет что-то требовать. Важно помнить, что бы ни сказали малышу – придерживайтесь этой позиции до конца.