Конечно, можно ему дать поиграть телефоном или включить мультики, однако это плохо отразится на развитии чада. Так чем занять ребенка на карантине, направив его энергию в мирное русло? В этой статье мы расскажем о разнообразных интересных играх для детей разного возраста, которые помогут провести интересно время и в квартире, и на улице.

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Домашние игры для детей разной возрастной группы

Молодые родители часто не знают, чем занять ребенка в годик. Существует много занятных игр, интересных малышу, например:

Рисование пальчиками . Такая деятельность развивает мелкую моторику рук. Малыш получает новые зрительные и тактильные ощущения, положительные эмоции. Для рисования, кроме бумаги, нужны пальчиковые краски, которые можно купить или сделать самостоятельно. В этом возрасте рисование – стихийный и произвольный процесс. Ребенок получает удовольствие от самого дела, а не от результата.

. Такая деятельность развивает мелкую моторику рук. Малыш получает новые зрительные и тактильные ощущения, положительные эмоции. Для рисования, кроме бумаги, нужны пальчиковые краски, которые можно купить или сделать самостоятельно. В этом возрасте рисование – стихийный и произвольный процесс. Ребенок получает удовольствие от самого дела, а не от результата. Обычные коробки . В детском воображении коробки представляют новый мир. В них можно вырезать окна и двери, в результате получив игровой домик. Также можно проложить между двумя дырками картонные желоба. Положите мячик в одну дырку, чтобы он выкатился из другой.

. В детском воображении коробки представляют новый мир. В них можно вырезать окна и двери, в результате получив игровой домик. Также можно проложить между двумя дырками картонные желоба. Положите мячик в одну дырку, чтобы он выкатился из другой. Боулинг . Выставив детские кегли или построив пирамиду из кубиков, покажите, как мячиком можно сбивать игрушки. Малыш будет сам заново выстраивать предметы и пытаться их сбивать.

. Выставив детские кегли или построив пирамиду из кубиков, покажите, как мячиком можно сбивать игрушки. Малыш будет сам заново выстраивать предметы и пытаться их сбивать. Старый чемодан, косметичка или сумка . Все малыши любят исследовать мамину сумку. Им нравится заглядывать в кармашки и открывать замочки. Для того чтобы игра была более интересной, положите в сумку погремушки и другие предметы.

. Все малыши любят исследовать мамину сумку. Им нравится заглядывать в кармашки и открывать замочки. Для того чтобы игра была более интересной, положите в сумку погремушки и другие предметы. Машинки. Мальчикам можно придумать много игр с машинками. Например, сделав из картона и дивана горку, предложить выяснить какая из машинок съедет с горки дальше или быстрее. А чтобы было интереснее ребенку, можно ставить на горке различные препятствия и менять угол наклона.

Рисование пальчиками / Фото Unsplash

Чем надолго занять ребенка 3 – 6 лет

Для детей с 3-х летнего возраста существует множество интересных и познавательных игровых занятий. Вот небольшая подборка таких игр, которая привлечет внимание детей:

Лабиринт . Это развивающая головоломка, состоящая из деревянной основы с металлической проволокой, на которой находятся различные по форме и цвету фигурки (например, кубики и шарики). Задача ребенка – переместить фигурки из точки "А" в точку "Б" вдоль проволок. Во время игры малыш самостоятельно ищет выход, учится принимать решения для достижения результата

. Это развивающая головоломка, состоящая из деревянной основы с металлической проволокой, на которой находятся различные по форме и цвету фигурки (например, кубики и шарики). Задача ребенка – переместить фигурки из точки "А" в точку "Б" вдоль проволок. Во время игры малыш самостоятельно ищет выход, учится принимать решения для достижения результата "Шнуровки" . Разноцветные шнуровки не только вызывают интерес малыша к самому процессу продевания шнурков в отверстие, но и учат координации движений.

. Разноцветные шнуровки не только вызывают интерес малыша к самому процессу продевания шнурков в отверстие, но и учат координации движений. Игры с водой . Можно налить воду в ванную "или тазик, дать ребенку пластиковые стаканчики или кораблики, он получит огромное удовольствие.

. Можно налить воду в ванную "или тазик, дать ребенку пластиковые стаканчики или кораблики, он получит огромное удовольствие. Мыльные пузыри . Это забава нравится всем детям. Пуская мыльные пузыри, ребенок будет занят минимум 20 – 30 минут.

. Это забава нравится всем детям. Пуская мыльные пузыри, ребенок будет занят минимум 20 – 30 минут. Детское домино или лото . Можно купить домино/лото с изображением животных, фруктов, машин. Эта игра позволяет расширить кругозор, усиливает внимательность.

. Можно купить домино/лото с изображением животных, фруктов, машин. Эта игра позволяет расширить кругозор, усиливает внимательность. Воздушные шары . Устройте соревнование, кто больше захватит шаров, быстрее лопнет или дольше продержит на голове. Победителю приготовьте приз.

. Устройте соревнование, кто больше захватит шаров, быстрее лопнет или дольше продержит на голове. Победителю приготовьте приз. Раскраски . Главная польза – развитие мелкой моторики. Во время занятия ребенок учится подбирать, комбинировать и совмещать цвета, что способствует формированию вкуса. Раскрашивание картинок учит малыша концентрации внимания, а также быть аккуратным, усидчивым.

. Главная польза – развитие мелкой моторики. Во время занятия ребенок учится подбирать, комбинировать и совмещать цвета, что способствует формированию вкуса. Раскрашивание картинок учит малыша концентрации внимания, а также быть аккуратным, усидчивым. Переодевание . Ребенок с удовольствием будет смотреть на себя в зеркало, придумывать новые образы. Эта игра развивает чувство стиля и вкуса, умение подбирать гармонично различные аксессуары. А чтобы еще больше заинтересовать малыша, можно устроить смешную фотосессию.

. Ребенок с удовольствием будет смотреть на себя в зеркало, придумывать новые образы. Эта игра развивает чувство стиля и вкуса, умение подбирать гармонично различные аксессуары. А чтобы еще больше заинтересовать малыша, можно устроить смешную фотосессию. Прятки . Детям важно двигаться в пространстве. Во время игры они осваивают такие понятия, как: "левее", "правее", "дальше", "ближе", "ниже", "выше".

. Детям важно двигаться в пространстве. Во время игры они осваивают такие понятия, как: "левее", "правее", "дальше", "ближе", "ниже", "выше". Домашний театр. Ребенок с радостью сделает с родителями куклы для представления, придумает истории, которые можно показать. Также можно устроить театр теней, в качестве героев используйте фигурки из бумаги, различные игрушки.

Чем занять ребенка дома / Фото Unsplash

Игры для детей 7 – 11 лет

Мы подобрали различные примеры, чем можно занять ребенка 7 лет и старше.

"Удержи шарик" . Цель игры – перенести шарик, например, из комнаты в кухню, не касаясь руками и не уронив его. Это хорошо развивает смекалку, ребенок сам решает, как это сделать: дуть на шар, подталкивать носом, подбородком или коленями и т. д. Для большего интереса игру усложняют, ставя различные препятствия на пути.

. Цель игры – перенести шарик, например, из комнаты в кухню, не касаясь руками и не уронив его. Это хорошо развивает смекалку, ребенок сам решает, как это сделать: дуть на шар, подталкивать носом, подбородком или коленями и т. д. Для большего интереса игру усложняют, ставя различные препятствия на пути. "Поехали!" . Ребенок – машина, едущая по темной дороге, а вы – навигатор. Определите маршрут, и завяжите глаза ребенку. На дороге установите препятствия из нескольких предметов (подушки, мягкие игрушки и т. д.). Затем поменяйтесь местами, чтобы и ребенок попробовал себя в роли навигатора.

. Ребенок – машина, едущая по темной дороге, а вы – навигатор. Определите маршрут, и завяжите глаза ребенку. На дороге установите препятствия из нескольких предметов (подушки, мягкие игрушки и т. д.). Затем поменяйтесь местами, чтобы и ребенок попробовал себя в роли навигатора. "Блестящий баскетбол" . Корзиной будет служить детское ведерко или обрезанная пятилитровая бутылка, а баскетбольный мяч заменяем небольшими шариками из фольги. Соревнование можно усложнить: изменять расстояние до корзины, бросать сначала правой, а затем левой рукой и др.

. Корзиной будет служить детское ведерко или обрезанная пятилитровая бутылка, а баскетбольный мяч заменяем небольшими шариками из фольги. Соревнование можно усложнить: изменять расстояние до корзины, бросать сначала правой, а затем левой рукой и др. Веселый квест . Спрячьте дома небольшой приз, сделайте пошаговую инструкцию. Подсказки располагайте в самых неожиданных местах, но так, чтобы предыдущая являлась ключом к следующей и вела к "сокровищу".

. Спрячьте дома небольшой приз, сделайте пошаговую инструкцию. Подсказки располагайте в самых неожиданных местах, но так, чтобы предыдущая являлась ключом к следующей и вела к "сокровищу". Викторина . Дайте задание ребенку подготовить конкурс для семейного обеда или ужина. Подскажите, какие загадки или вопросы можно подобрать, придумайте призы.

. Дайте задание ребенку подготовить конкурс для семейного обеда или ужина. Подскажите, какие загадки или вопросы можно подобрать, придумайте призы. "Смешные истории" . Первый участник пишет два связанных предложения или две строчки из любой песни, заворачивает лист так, чтобы была видна вторая фраза. Следующий игрок пишет свои две строчки, продолжая предыдущую фразу, и также заворачивает бумагу. В результате получится смешная история.

. Первый участник пишет два связанных предложения или две строчки из любой песни, заворачивает лист так, чтобы была видна вторая фраза. Следующий игрок пишет свои две строчки, продолжая предыдущую фразу, и также заворачивает бумагу. В результате получится смешная история. Коварный мяч . Лежа на животе, друг против друга, положите между головами мяч. Попробуйте встать без помощи рук, удерживая вдвоем мяч и не уронив его.

. Лежа на животе, друг против друга, положите между головами мяч. Попробуйте встать без помощи рук, удерживая вдвоем мяч и не уронив его. "Чудо-зверь" . Нарисуйте любую голову и загните лист бумаги, чтобы была видна только шея. Предложите ребенку дорисовать туловище без ног и загнуть лист, оставив небольшой фрагмент. Затем сами дорисуйте ласты, лапы или ноги. Развернув созданную картину, вы увидите необычное смешное существо.

. Нарисуйте любую голову и загните лист бумаги, чтобы была видна только шея. Предложите ребенку дорисовать туловище без ног и загнуть лист, оставив небольшой фрагмент. Затем сами дорисуйте ласты, лапы или ноги. Развернув созданную картину, вы увидите необычное смешное существо. Картонные коробки . Для юных дизайнеров и архитекторов предложите из старых коробок построить дом для кукол, гараж для машины. Такие поделки можно наполнять мебелью, разукрашивать и оклеивать. Это увлечет детей не на один день.

. Для юных дизайнеров и архитекторов предложите из старых коробок построить дом для кукол, гараж для машины. Такие поделки можно наполнять мебелью, разукрашивать и оклеивать. Это увлечет детей не на один день. "Угадай, что это?". Положите в мешок несколько различных предметов: фрукты, овощи, предметы обихода, но так, чтобы ребенок их не видел. Исследуя в мешке предмет с помощью пальцев, он должен угадать, что держит в руке.

Идеи, чем занять ребенка на улице

Иногда мамы детей задумываются, как разнообразить прогулку, какие игры придумать? Так чем занять ребенка в 3 года на прогулке?

"По дорожке" . На асфальте или земле проводится извилистая линия – это и есть дорожка. На ее конец ставится любая игрушка. Ребенку предлагается пройти по этой дорожке, не сходя с нее, и взять предмет. Эта игра способствует улучшению координации.

. На асфальте или земле проводится извилистая линия – это и есть дорожка. На ее конец ставится любая игрушка. Ребенку предлагается пройти по этой дорожке, не сходя с нее, и взять предмет. Эта игра способствует улучшению координации. Прыжки по кочкам . Мелками на асфальте нужно нарисовать различные фигуры: квадраты, круги, треугольники и т. д. Это будут "кочки". На дальнюю точку стоит поставить, например, ведерко с лопаточкой. После объяснений взрослого, что нужно делать, малыш начинает поход за ведерком прыжками по "кочкам".

. Мелками на асфальте нужно нарисовать различные фигуры: квадраты, круги, треугольники и т. д. Это будут "кочки". На дальнюю точку стоит поставить, например, ведерко с лопаточкой. После объяснений взрослого, что нужно делать, малыш начинает поход за ведерком прыжками по "кочкам". "Солнечный зайчик" . В ясную солнечную погоду мама с помощью зеркальца пускает "солнечного зайчика". Ребенок пытается поймать его ножкой или ручкой.

. В ясную солнечную погоду мама с помощью зеркальца пускает "солнечного зайчика". Ребенок пытается поймать его ножкой или ручкой. "Черепашья гонка" . Эта игра подходит, если вы отдыхаете на природе. На определенном расстоянии (2 – 3 метра) обозначается "старт" и "финиш". Побеждает тот, кто медленнее проползет этот участок.

. Эта игра подходит, если вы отдыхаете на природе. На определенном расстоянии (2 – 3 метра) обозначается "старт" и "финиш". Побеждает тот, кто медленнее проползет этот участок. Езда на велосипеде с препятствиями. Если малыш уверенно ездит на 3-х колесном велосипеде, усложните задание созданием полосы препятствий. Для этого можно использовать: пластиковые бутылки, деревянные палочки, ветки деревьев, игрушки, а рядом нарисуйте стрелки. Ребенок будет тренироваться не задевать препятствия, объезжая их. После успешного выполнения задания можно его наградить небольшим призом.

Как разнообразить прогулки / Фото Unsplash

Досуг на свежем воздухе для малышей

Особенно остро стоит вопрос: чем занять маленького ребенка старше 3 лет? Для разнообразия прогулок с ребенком можно воспользоваться следующими идеями:

"На охоту с карандашом" . В Интернете скачайте чек-листы для: животных, деревьев, машин, звуков, предметов во дворе. Ребенку нужно находить эти объекты из списка, отмечая с вашей помощью галочкой. Это надолго заинтересует малыша.

. В Интернете скачайте чек-листы для: животных, деревьев, машин, звуков, предметов во дворе. Ребенку нужно находить эти объекты из списка, отмечая с вашей помощью галочкой. Это надолго заинтересует малыша. "Асфальтовый Пикассо" . Возьмите с собой на прогулку цветные мелки. На асфальте нарисуйте любую цифру, фигуру или букву и предложите малышу пофантазировать и превратить нарисованное в узнаваемую фигуру – героя из мультика или зверюшку.

. Возьмите с собой на прогулку цветные мелки. На асфальте нарисуйте любую цифру, фигуру или букву и предложите малышу пофантазировать и превратить нарисованное в узнаваемую фигуру – героя из мультика или зверюшку. Штриховка . Возьмите с собой на прогулку лист бумаги и карандаш. Увидев интересный предмет с текстурой, например, кленовый лист или пень, предложите ребенку заштриховать текстуру, положив сверху бумагу. Используя разные карандаши, можно создать уникальную картинку.

. Возьмите с собой на прогулку лист бумаги и карандаш. Увидев интересный предмет с текстурой, например, кленовый лист или пень, предложите ребенку заштриховать текстуру, положив сверху бумагу. Используя разные карандаши, можно создать уникальную картинку. Игра в "козла" . Малыш кидает мяч в стену и перепрыгивает его, когда он отскакивает. Задача – не задеть мячик.

. Малыш кидает мяч в стену и перепрыгивает его, когда он отскакивает. Задача – не задеть мячик. "Классики" . На асфальте рисуется схема с нумерацией. Ребенок бросает камушек на квадрат с цифрой 1, чтобы он не попал на линию или за пределы клетки. Если бросок был удачный, пропрыгивается вся схема, и камушек бросается на квадрат со следующей цифрой. В случае, если ребенок, наступил на черту или ошибся в цифрах, игра начинается сначала.

. На асфальте рисуется схема с нумерацией. Ребенок бросает камушек на квадрат с цифрой 1, чтобы он не попал на линию или за пределы клетки. Если бросок был удачный, пропрыгивается вся схема, и камушек бросается на квадрат со следующей цифрой. В случае, если ребенок, наступил на черту или ошибся в цифрах, игра начинается сначала. Поиски клада. Эта игра увлечет сразу нескольких детей. Она развивает логику и внимание, умение ориентироваться, сопоставлять разрозненные части. Заранее составьте карту места, где будут спрятаны сокровища (игрушка, сладости и др.). Разрежьте ее на части, каждая из которых добывается как награда за правильный ответ на вопрос или загадку. Сложив все части карты, ребенок или группа детей начинают поиски.

Как весело провести время на улице / Фото Unsplash

Несколько идей, как провести зимние каникулы

Часто родители не знают, чем занять ребенка на зимних каникулах. Прекрасным местом для забав могут стать: двор, парк или сквер. Возьмите на вооружение несколько идей:

Город снеговиков . Возьмите с собой на прогулку: старые ведра, морковку, ненужные вещи. Сначала слепите с ребенком папу-снеговика, а завтра – снежную маму. На следующий день пополняйте забавную семейку веселым малышом-снеговиком.

. Возьмите с собой на прогулку: старые ведра, морковку, ненужные вещи. Сначала слепите с ребенком папу-снеговика, а завтра – снежную маму. На следующий день пополняйте забавную семейку веселым малышом-снеговиком. Рисование на снегу . Это очень увлекательное и необычное занятие. Для этого необходимы распылители с окрашенной водой. Теперь можно приступать к творчеству, рисуя то, что подскажет фантазия.

. Это очень увлекательное и необычное занятие. Для этого необходимы распылители с окрашенной водой. Теперь можно приступать к творчеству, рисуя то, что подскажет фантазия. Перестрелка снежками . Подготовьте мишени, разместите их на заборе и устройте соревнование на меткость. Кто чаще попадет в "десятку", тому полагается приз.

. Подготовьте мишени, разместите их на заборе и устройте соревнование на меткость. Кто чаще попадет в "десятку", тому полагается приз. "Снежный ангел" . Нужно упасть в снег, раскинув руки, чтобы получился отпечаток, напоминающий ангела. Затем предложите ребенку отразить отпечатки: бабочки, слона, собаки, гусеницы и др.

. Нужно упасть в снег, раскинув руки, чтобы получился отпечаток, напоминающий ангела. Затем предложите ребенку отразить отпечатки: бабочки, слона, собаки, гусеницы и др. "Острый глаз". Возьмите с собой на прогулку старую кепку или шляпу. Слепите снеговика, высотой примерно 1 м 20 см. Нарисуйте черту на некотором расстоянии от него. Задание – надеть шляпу на голову снеговика. Побеждает тот, кому это удастся.

Нескучные каникулы летом

Лето всегда испытывает родителей на прочность. Люди с хорошей фантазией всегда знают, чем занять ребенка на улице летом. У них в запасе много идей, например:

Петанк . Задача – как можно ближе метнуть шар к небольшому деревянному шарику. От увлекательной игры ребенок будет в восторге, так как у него результат часто лучше, чем у родителей.

. Задача – как можно ближе метнуть шар к небольшому деревянному шарику. От увлекательной игры ребенок будет в восторге, так как у него результат часто лучше, чем у родителей. Детский дартс . Для мишени можно использовать поддоны из-под цветочных горшков разного размера, а разноцветные мячики – из надувных шаров, набитых рисом, горохом и др. Тарелочки необходимо расставить по одной линии, чем дальше от края, тем меньшего размера.

. Для мишени можно использовать поддоны из-под цветочных горшков разного размера, а разноцветные мячики – из надувных шаров, набитых рисом, горохом и др. Тарелочки необходимо расставить по одной линии, чем дальше от края, тем меньшего размера. Охота на природе . Заранее подготовьте картинки различных предметов. Предложите ребенку собрать экземпляры, соответствующие карточкам.

. Заранее подготовьте картинки различных предметов. Предложите ребенку собрать экземпляры, соответствующие карточкам. Сказочные домики . Из любого подручного материала можно построить различные домики для сказочных персонажей, например, гномов или фей.

. Из любого подручного материала можно построить различные домики для сказочных персонажей, например, гномов или фей. Фотопрогулка. Любой ребенок любит фотографировать. Предложите ему устроить тематическую фотоохоту. Например, фотографировать предметы для составления собственной азбуки.

В статье мы привели небольшое количество идей, чем занять ребенка, если он заболел или у него каникулы. Приятного вам совместного досуга!