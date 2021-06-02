Британец рисует неуклюжие портреты домашних любимцев, чтобы помочь бездомным людям

Фил Гекельс из Великобритании рисует смешные и неуклюжие портреты домашних животных. Все вырученные за них деньги он отдает на помощь бездомным людям.

Хотя его рисунки выглядят так, будто нарисованы ребенком, он получает столько заказов, что даже не успевает все выполнить. Его вклад в благотворительность уже совсем скоро может составлять 100 тысяч фунтов стерлингов.

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Давний поклонник благотворителей

Этот 38-летний папа из города Уортинг не скрывает того факта, что он не художник и никогда раньше в жизни на самом деле не рисовал. Однако, он давний поклонник местной благотворительной организации Turning Tides, которая оказывает помощь бездомной общине.

и никогда раньше в жизни на самом деле не рисовал. Однако, он давний поклонник местной благотворительной организации Turning Tides, которая оказывает помощь бездомной общине. Однажды он решил поблагодарить некоторых меценатов и выбрал крайне нетривиальный способ. Вместе со своим 6-летним сыном Фил сделал несколько поздравительных открыток и выложил их в фейсбуке.

Его друзья были настолько в восторге от этих каракулей, что попросили мужа нарисовать их домашних животных. Впоследствии такие запросы Фил начал получать и в фейсбуке.

Впоследствии такие запросы Фил начал получать и в фейсбуке. Сначала он сделал несколько рисунков бесплатно, а когда количество заказов начало увеличиваться в геометрической прогрессии, ему на ум пришла гениальная идея. Почему бы не делать смешные портреты и одновременно помогать благотворительной организации, подумал Фил. Так и зародилось его важное дело.

в геометрической прогрессии, ему на ум пришла гениальная идея. Почему бы не делать смешные портреты и одновременно помогать благотворительной организации, подумал Фил. Так и зародилось его важное дело. Теперь люди просто присылают ему фотографии своих домашних любимцев, а взамен получают смешные рисунки, за которые они щедро расплачиваются.

Фил и все его ярые поклонники не только за месяц собрали потрясающих 10 000 фунтов стерлингов на поддержку нашей благотворительности, он также повысил осведомленность относительно растущего числа бездомных мужчин и женщин в нашей общине,

– сказала руководитель отдела сбора средств и коммуникаций в Turning Tides Рут Пойнер.



Мужчина рисует портреты домашних животных / Фото Pet Portraits By Hercule



Деньги за портреты отдает на благотворительность / Фото Pet Portraits By Hercule

Шквал заказов

И хотя мужчина пытается рисовать 3 – 5 портретов ежедневно, заказов настолько много, что он просто физически не успевает все выполнить. Но чтобы как можно больше людей охватить, он делает лишь один рисунок "на душу" и просит прощения у тех, кто до сих пор еще не получил веселого портрета своего любимца.

Я даже не могу быть уверенным, что ты когда-нибудь получишь портрет и за это мне искренне жаль. Я работаю все свободное время, чтобы сделать как можно больше. Но запросы поступают такими темпами, с которыми я просто не могу справиться – это превращается в масштабную лотерею,

– написал Фил в фейсбуке.

Он добавляет, что ближайшая его цель – собрать 100 тысяч фунтов стерлингов, и она уже виднеется на горизонте.

Забавные портреты домашних животных



Портрет собаки / Фото Pet Portraits By Hercule



Голубоглазый кот / Фото Pet Portraits By Hercule



Веселая рыжая собака / Фото Pet Portraits By Hercule



Серая кошка / Фото Pet Portraits By Hercule



Портрет лошади / Фото Pet Portraits By Hercule



Портрет крысы / Фото Pet Portraits By Hercule



Портрет кролика / Фото Pet Portraits By Hercule



Смешная собака / Фото Pet Portraits By Hercule



Сонная кошка / Фото Pet Portraits By Hercule



Ржание лошади / Фото Pet Portraits By Hercule



Милый взгляд / Фото Pet Portraits By Hercule



Собака с удлиненной шеей / Фото Pet Portraits By Hercule



Собака и сильный ветер / Фото Pet Portraits By Hercule



Довольная собака / Фото Pet Portraits By Hercule



Собака на диване / Фото Pet Portraits By Hercule