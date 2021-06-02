Хотя его рисунки выглядят так, будто нарисованы ребенком, он получает столько заказов, что даже не успевает все выполнить. Его вклад в благотворительность уже совсем скоро может составлять 100 тысяч фунтов стерлингов.

К теме Яркое поселение: в Лос-Анджелесе создают очаровательные дома для бездомных

Давний поклонник благотворителей

Этот 38-летний папа из города Уортинг не скрывает того факта, что он не художник и никогда раньше в жизни на самом деле не рисовал. Однако, он давний поклонник местной благотворительной организации Turning Tides, которая оказывает помощь бездомной общине.

и никогда раньше в жизни на самом деле не рисовал. Однако, он давний поклонник местной благотворительной организации Turning Tides, которая оказывает помощь бездомной общине. Однажды он решил поблагодарить некоторых меценатов и выбрал крайне нетривиальный способ. Вместе со своим 6-летним сыном Фил сделал несколько поздравительных открыток и выложил их в фейсбуке.

Его друзья были настолько в восторге от этих каракулей, что попросили мужа нарисовать их домашних животных. Впоследствии такие запросы Фил начал получать и в фейсбуке.

Впоследствии такие запросы Фил начал получать и в фейсбуке. Сначала он сделал несколько рисунков бесплатно, а когда количество заказов начало увеличиваться в геометрической прогрессии, ему на ум пришла гениальная идея. Почему бы не делать смешные портреты и одновременно помогать благотворительной организации, подумал Фил. Так и зародилось его важное дело.

в геометрической прогрессии, ему на ум пришла гениальная идея. Почему бы не делать смешные портреты и одновременно помогать благотворительной организации, подумал Фил. Так и зародилось его важное дело. Теперь люди просто присылают ему фотографии своих домашних любимцев, а взамен получают смешные рисунки, за которые они щедро расплачиваются.

Фил и все его ярые поклонники не только за месяц собрали потрясающих 10 000 фунтов стерлингов на поддержку нашей благотворительности, он также повысил осведомленность относительно растущего числа бездомных мужчин и женщин в нашей общине,

– сказала руководитель отдела сбора средств и коммуникаций в Turning Tides Рут Пойнер.



Мужчина рисует портреты домашних животных / Фото Pet Portraits By Hercule



Деньги за портреты отдает на благотворительность / Фото Pet Portraits By Hercule

Шквал заказов

И хотя мужчина пытается рисовать 3 – 5 портретов ежедневно, заказов настолько много, что он просто физически не успевает все выполнить. Но чтобы как можно больше людей охватить, он делает лишь один рисунок "на душу" и просит прощения у тех, кто до сих пор еще не получил веселого портрета своего любимца.

Я даже не могу быть уверенным, что ты когда-нибудь получишь портрет и за это мне искренне жаль. Я работаю все свободное время, чтобы сделать как можно больше. Но запросы поступают такими темпами, с которыми я просто не могу справиться – это превращается в масштабную лотерею,

– написал Фил в фейсбуке.

Он добавляет, что ближайшая его цель – собрать 100 тысяч фунтов стерлингов, и она уже виднеется на горизонте.

Забавные портреты домашних животных



Портрет собаки / Фото Pet Portraits By Hercule



Голубоглазый кот / Фото Pet Portraits By Hercule



Веселая рыжая собака / Фото Pet Portraits By Hercule



Серая кошка / Фото Pet Portraits By Hercule



Портрет лошади / Фото Pet Portraits By Hercule



Портрет крысы / Фото Pet Portraits By Hercule



Портрет кролика / Фото Pet Portraits By Hercule



Смешная собака / Фото Pet Portraits By Hercule



Сонная кошка / Фото Pet Portraits By Hercule



Ржание лошади / Фото Pet Portraits By Hercule



Милый взгляд / Фото Pet Portraits By Hercule



Собака с удлиненной шеей / Фото Pet Portraits By Hercule



Собака и сильный ветер / Фото Pet Portraits By Hercule



Довольная собака / Фото Pet Portraits By Hercule



Собака на диване / Фото Pet Portraits By Hercule