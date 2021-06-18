7 самых распространенных ошибок родителей в воспитании: психолог объяснила, чем они опасны

Психологиня и сексологиня Наталья Ежова рассказала о 7 самых распространенных ошибках родителей в воспитании детей и объяснила, чем они могут быть опасны в будущем.

Говорить мальчикам, что мужчины не плачут

Люди считают, что такая установка поможет вырастить сильного мужчины. Однако это не так.

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Многие не замечают, что это не формирование мужского характера, а отказ от эмоций, что, наоборот, делает личность уязвимой. Человек считается сильным, когда может проявлять все свои эмоции, показывать себя настоящего.

Если мальчик в детстве плачет, то это дает ему возможность закаляться, как сталь, и быть в будущем сильным. Если нет, то эта слабость может "вылезти" в возрасте 40 – 50 лет.

Делить игрушки на девчачьи и мальчишечьи

В современном мире, например, парикмахером может работать и мужчина, и женщина. Шить платья может мужчина, а работать в полиции – женщина. А такое разделение игрушек в детстве – навязывание своего видения.

Это своего рода манипуляция, которая приводит к тому, что ребенок потом не может сделать самостоятельный выбор. Главный боль в том, что он не счастлив и не способен на 100% реализовать свой потенциал,

– пояснила Наталья Ежова.



Игрушки для детей / Фото Parents​

Воспитывать девочек как домохозяек, а мальчикам говорить, что домашние обязанности – не их дело

По словам Натальи Ежовой, приказной тон в воспитании детей ни к чему хорошему не приводит. Важно давать детям экспериментировать. Если убивать интерес к домашним делам или быта сразу, то потом человек уже просто не сможет этим заниматься. И вообще не сможет экспериментировать во всех делах. Жизнь становится неинтересной, не хватает энергии на любую деятельность.



Домашние обязанности детей / Фото Girneli Gazetesi​

Запрещать мальчикам примерить мамины платья или туфли

В любом случае у мальчика или девочки является процесс самоидентификации: они замечают, отличающиеся друг от друга. Девочка, конечно же, самоидентифицируется с мамой, но также может попробовать себя и в роли мальчика.

Мальчик понимает, что есть ролевая модель – отец, поэтому повторяет все за ним. Но ему все равно интересно понять, как это – побыть в платье. Это нужно даже для того, чтобы он осознал: ходить на каблуках больно, а в платье – неудобно.

Прививать навыки ухода за собой и соблюдения личной гигиены только девочкам

"Чистоплотность и тщательный уход за собой – важный аспект и для мужчин, и для женщин. Это все наше здоровье. Например, стереотип, что мужские руки должны быть сильными, но неважно, как они выглядят, — это устаревшее суждения", — отметила Наталья Ежова.

Тщательный уход за собой / Фото Belux Care

Заставлять мальчиков заниматься только спортом

Важно определять и развивать сильные стороны человека, хоть какого бы пола он был. Может родиться мальчик, у которого есть дар к игре на скрипке или девочка, которая склонна к занятию борьбой. Важно не то, что хочется развить родителям, а то, что у ребенка проявляется и развивается самостоятельно.

Не проявлять много нежности к мальчику

Когда мы касаемся ребенка, то в нем закладывается чувство безопасности. Если мама не берет малыша на руки, не гладит его, не целует, то нет базового доверия к миру. Это касается всех.

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Если этого нет, то мальчик может быть агрессивным и чувствовать опасность. Хуже даже не то, что он не насытился нежностью, а то, что не сможет сам ее проявлять.