Розпухли руки і розболілися опіки: пара, яка скувала кисті ланцюгом, розповіла про наслідки ідеї

Закохані, які скували руки ланцюгом 14 лютого 2021 року, були на межі того, аби позбутися ідеї досягнення рекорду.

Відомо, що у пари розпухли руки через поганий кровообіг. До того ж у дівчини розболілися опіки від зварювання.

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Проте за декілька днів набряк зійшов, тому пара продовжує свій експеримент та ділиться з підписниками своїми фото та відео.

Дивіться відео: які наслідки експерименту для пари

Крім цього, через шквал коментарів на просторах інтернету, закохані зняли відео та продемонстрували, як переодягаються. Аби спростити цей процес, у весь свій одяг пара вшила блискавки.

Дивіться відео: як пара продумала процес переодягання

Чому пара прикувала ланцюгом кисті рук

Олександр та Вікторія приїхали з Харкова до Києва, де за допомогою зварювання з'єднала ланцюгом кисті рук одне одного. Вони переконані, що зможуть прожити так 3 місяці та здобути рекорд.

Старт спроби зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг навіть опломбували, щоб пара не могла знімати його потайки.