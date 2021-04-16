Раннє загартовування дитини: яка є користь та шкода для організму

Найпростіший спосіб підвищити імунітет – загартовуватися, адже це зміцнить тіло фізично, додасть енергії та сил. Фахівці радять влаштовувати такі процедури змалку, щоб уберегти дитину від частих хвороб.

Ставлення до загартовування дітей раннього віку неоднозначне. Не всі батьки готові працювати над цим або роблять це неправильно.

Важливо Як правильно загартовуватись: поради від Супрун

Загартовування спрямоване на те, щоб:

поліпшення обмінних процесів організму;

стимуляцію кровообігу;

активнішу роботу організму з адаптації до навколишнього середовища.

Правильна терморегуляція є ключовим фактором здоров’я і стійкості до захворювань. Загартований організм швидко реагуватиме на зміну температури зовнішнього середовища, підтримуючи температуру внутрішніх органів.

Загартовування дітей / Фото Pinterest

Плюси та мінуси загартовування дітей

Процедури загартовування позитивно впливають на здоров’я і розвиток малюка в будь-якому віці.

Плюси

підвищення опірності організму до інфекційних і сезонних захворювань;

прискорена адаптація дитини до змін факторів зовнішнього середовища;

активний механізм обміну речовин;

активний процес терморегуляції;

позитивна дія на серцево-судинну систему дитини;

поліпшення самопочуття, сну, приплив енергії та сил.

Вік до 3 років дуже важливий у розвитку дитини, адже у цей період малюки перебувають під опікою близьких і рідних. Зростає навантаження на імунітет, коли малюк іде до садочка. Тому важливо в цей період проводити загартовування.

До теми Як правильно загартуватися: корисні поради

Мінуси

Недоліків загартовування практично немає. Будь-які проблеми та труднощі виникають тільки у випадку порушення правил проведення цих процедур.