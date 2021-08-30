Правильні заборони: як говорити дитині "не можна", аби не зашкодити

Дитина повинна знати, що "не можна" це слово-заборона, аби його не ототожнювати з протилежним "можна". Батьки самі вирішують, коли ознайомити малюка з ним. Якщо дитина не сприйматиме його взагалі, або почує лише в дитячому садочку, то виникатимуть складнощі як у батьків, так і у вихователів.

Найнебезпечніші речі для дитини, що загрожують життю, наприклад, відчинене вікно на 9-му поверсі, розетки, вогнище. Кожна родина вибирає свої "не можна", з якими дитина часто зустрічається, аби її застерегти.

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Усі, хто спілкується з малюком, повинні узгодити однакові заборони. Якщо тато дозволяє стояти на вікні, а мама кричить: "Не можна!", дитина не сприйматиме правильно це слово.

Заборони для дитини / Фото Pinterest

Це слово не повинно обмежувати основні дії малюка. Коли він починає бігати, кричати там, де цього робити не слід, потрібно використовувати зовсім інші методи виховання, але не категорично забороняти.

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"Не можна" батьки повинні промовляти спокійно, не підвищуючи голосу. Слід завжди спокійно з суворим поглядом попереджати дитину, коли забороняєте щось. Тоді дитина з першого разу розумітиме, що означає "не можна".