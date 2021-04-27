Правильне виховання дітей: психотерапевт пояснив, як батькам перевірити свої методи

Поява дитини – це завжди зміни. Підготуватися до них "від і до" – неможливо. Коли люди приміряють на себе роль батьків, чарівним чином можуть проявитися дитячі травми чи спливуть певні проєкції. Проте це не вирок й завжди можете виправити ситуацію, змінивши модель поведінки. Про це розповів психотерапевт Геннадій Мустафаєв.

Є поширена гіпотеза про те, що коли людина виростає, вона або повторює життєвий сценарій своїх батьків або у всьому діє навпаки, якщо відносини з ними були поганими.

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Психотерапевт Геннадій Мустафаєв пояснив, якщо в дитинстві "били по попі", то в дорослому віці, не замислюючись, можемо так само зробити своєму малюку. Він додав, що фізичні покарання ще можна відстежити самостійно, але про свої психологічні маніпуляції можна навіть не здогадуватися.

Як себе перевірити

Є безліч адаптованих методик, що дозволяють визначити стиль виховання, рівень довіри, психологічний стан дитини.

Наприклад, можна скористатися онлайн опитувальником АСВ (Аналіз сімейних взаємин). Він існує у двох варіантах: для батьків з маленькими дітьми та для батьків підлітків. Завдяки йому можна визначити різні порушення в процесі виховання, встановити їх причини та виявити тип виховання. Один з ресурсів, на якому можна пройти подібний тест онлайн.

Якщо вважаєте, що ваша дитина "відбилася від рук" – варто пройти опитувальник "Конструктивно-деструктивна сім'я" (КДС). Завдяки йому можна отримати оцінку стосунків батьків та дітей за чотирма шкалами – "Вплив", "Фрустрація", "Інформація" та "Відчуження". Зрозумівши, чи відносини з дитиною мають конструктивний або деструктивний характер, можна буде почати їх змінювати, у випадку їх руйнівного характеру.

Як зрозуміти, що дитині некомфортно

З дітьми до 12 років добре працюють проєктні методики. Вони не допоможуть зрозуміти, в яких виховних моментах ви промахнулися. Проте точно підкажуть, чи відчуває ваша дитина тривогу, чи з кимось із членів сім'ї їй особливо некомфортно.

• Методика Рене Жиля

Дитині пропонується на вже готових, видрукованих картках розмістити себе в тих чи інших ситуаціях. Наприклад, під час прогулянки на вулиці або за сімейним столом.

Дитина, розглядаючи малюнки, показує вибране нею місце на картинці, розповідає як вона повела б себе в тій чи іншій ситуації або вибирає один з перерахованих варіантів поведінки.

Дивіться картки методики Рене Жиля:

• Шкала Дембо-Рубінштейна

Її добре застосовувати для дітей старшого віку. Для початку потрібно накреслити 7 шкал і підписати їх категоріями:

"Здоровий – Хворий".

"Хороший характер – Поганий характер".

"Здібний – Нездібний".

"Розумний – Нерозумний".

"Авторитет серед однолітків – Зневажається однолітками".

"Гарний – Негарний".

"Впевнений в собі – Невпевнений в собі".

Для зручності дитини їх відразу можна розділити на 10 поділок і пронумерувати. Далі батьки, не підглядаючи, пропонують оцінити дитині саму себе за цими шкалами.

Якщо виявиться, що у дитини низька оцінка за більшістю показників, найімовірніше це виховний прорахунок батьків. Отже, потрібно його більше хвалити та заохочувати.

Якщо за більшістю шкал дитина зазначила 9 – 10 балів, це теж ознака неадекватної самооцінки. Наприклад, перехвалили, розбалували.

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"У всіх описаних мною методиках є тільки один недолік (він же, часом, може бути й перевагою) – вони стандартизовані. Тобто вони допомагають показати наявність проблеми і якийсь вектор, в якому потрібно розібратися. Хороше опрацювання проблем виховання завжди вимагає допомоги фахівця. Не соромтеся звернутися до психолога. Це дозволить уникнути помилок і залишитися для дитини, яка підросла, добрим другом", – зазначив психотерапевт Геннадій Мустафаєв.