Посилення відповідальності за домашнє насильство: які зміни прийняли нардепи

Верховна Рада України схвалила законопроєкт, який посилює відповідальність за домашнє насильство. Що зміниться – читайте у матеріалі.

Джерело: 24 канал

За відповідне рішення щодо законопроєкту №3908-1 проголосували 328 народних депутатів.

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Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, він пропонує залучати порушників до суспільно корисних робіт з одночасним спрямуванням коштів за їх виконання постраждалій особі. Зазначається, що наразі на порушника накладається штраф, який нерідко сплачується із сімейного бюджету.

Також планується збільшення строку адміністративного арешту як санкції за домашнє насильство.

Законопроєкт надає можливість розглядати справи про домашнє насильство без присутності самих порушників.

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До адміністративної відповідальності за домашнє насильство на загальних підставах притягуватимуть й військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.