На підтримку постраждалих від домашнього насильства виділять 274 мільйона: на що підуть кошти

На створення служб підтримки постраждалих від домашнього насильства виділять 274,2 мільйона гривень. Міністерство соціальної політики розпочало прийом документів від місцевої влади для надання їм відповідної субвенції з державного бюджету.

Завдяки коштам у розмірі 274,2 мільйона гривень, можуть створюватися притулки, денні центри з кризовими кімнатами для цілодобового перебування або без таких кімнат, консультативні служби.

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Також передбачено придбання автомобілів для мобільних бригад, які створені при притулках.

Питання розширення мережі спеціалізованих служб є пріоритетним для Міністерства соціальної політики.

Його реалізація дозволить охопити якісними, доступними та своєчасними послугами людей, які постраждали від домашнього насильства: забезпечити безпечне тимчасове цілодобове перебування постраждалих.

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Крім цього, надання психологічних, соціально-побутових, медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг на основі оцінки їх потреб та індивідуального підходу до людини.