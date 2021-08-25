Перший день дитини в школі: які сімейні традиції зроблять його особливим

Перший день школи є важливим, як для батьків, так і для дітей. Якими сімейними традиціями можна урізноманітнити цей час, аби забезпечити малюку щасливе повернення до занять, — читайте у матеріалі.

Святковий сніданок

Перший день школи можна почати, влаштувавши святковий сніданок. Наприклад, приготувати страву, яку полюбляє дитина, та з'їсти її разом. Якщо немає часу на сніданок, можна перед тим зробити святкову вечерю.

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Прикрасьте двері

Поки дитина спить, можна прикрасити двері її кімнати повітряними кульками, плакатами чи стрічками. Коли вона прокинеться, її настрій перед першим днем обов'язково покращиться.

Двері з кульками / Фото Pinterest

Фото на пам'ять

Можна започаткувати традицію щороку робити світлину, коли дитина йде до школи. Колись у батьків на пам'ять будуть десятки таких кадрів, де можна буде побачити як ріс та змінювався малюк.

Купівля канцелярських товарів

Для дитини можна замовити чи зробити самому написи на канцелярських товарах або на будь-якому іншому приладдю до школи. Наприклад, це можуть бути олівці з іменем дитини чи щоденник з ініціалами.

Залиште записку в ланчбоксі

Напишіть милу записку для дитини та покладіть її в обідню коробку. Підтримка рідних може кардинально змінити перший день у школі.

Записка в ланчбоксі / Фото Picklebums

Влаштуйте показ мод

Якщо у вас росте модниця чи модник, влаштуйте вранці перед школою показ мод. Нехай дитина приміряє все своє вбрання і вибере найкраще для початку нового року.

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Час для батьків

Перший навчальний день важливий для всіх у родині. Відправивши дітей до школи, погуляйте або випийте кави. Крім того, можете обговорити свої емоції або просто насолодитися першим днем наодинці без дітей, з якими провели все літо.