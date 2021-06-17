З пари, яка на 4 місяці прикувала кисті рук задля рекорду, зняли ланцюги: відео

З Олександра та Вікторії, які вирішили побити рекорд та з'єднали для цього кисті, зняли ланцюг. Як це відбувалося – читайте у матеріалі.

Пара одягнула ланцюг 14 лютого 2021, а зняла 17 червня 2021 року в присутності експерта "Книги рекордів України".

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Відомо, що після цього вони планують жити не тільки в різних квартирах чи будинках, а й у різних областях.

Зазначається, що Олександру та Вікторії вдалося побити рекорд, як України, так і світу.

Дивіться відео: як з пари знімали ланцюги

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Чому пара прикувала ланцюгом кисті

Олександр та Вікторія приїхали з Харкова до Києва, де за допомогою зварювання з'єднала ланцюгом кисті рук одне одного. Вони переконані, що зможуть прожити так 3 місяці та здобути рекорд.

Старт спроби зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг навіть опломбували, щоб пара не могла знімати його потайки.

Дивіться відео, як на пару одягали ланцюг: