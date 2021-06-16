Олександр Кудлай повідомив Суспільному, що стосунки з Вікторією "опинилися у патовій ситуації".

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"Зважене рішення. На жаль, ми не бачимо таких варіантів, закінчуємо гідно, зі взаємною повагою", – додав Олександр.

Важливо зазначити, що станом на 16 червня 2021 року, пара мала скуті руки ланцюгами – 123 дні.

Повідомлення про розставання / Фото скриншот з Інстаграму

Чому пара прикувала ланцюгом кисті

Олександр та Вікторія приїхали з Харкова до Києва, де за допомогою зварювання з'єднала ланцюгом кисті рук одне одного. Вони переконані, що зможуть прожити так 3 місяці та здобути рекорд.

Старт спроби зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг навіть опломбували, щоб пара не могла знімати його потайки.

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