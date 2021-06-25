Пара встановила світовий рекорд Гіннеса з найбільшою різницею в зрості: відео

Джеймс і Хлоя Ластед стали авторами світового рекорду Гіннеса, як рекордсмени з найбільшою різницею в зрості для подружньої пари – 55 сантиметрів.

Відомо, що зріст Джеймса – 112 сантиметрів, а Хлоя – 167 сантиметрів. Чоловік, якому 33 роки, страждає від рідкісного типу карликовості, відомого як діастрофічна дисплазія. Попри це, він працює ведучим, а його 27-річна дружина – шкільною вчителькою.

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У 2012 році пару познайомили спільні друзі, а вже через 4 роки вони одружилися. У пари народилася здорова донька, яку назвали Олівія.

За словами Хлої, раніше вона віддавала перевагу високим чоловікам, але змінилася після зустрічі з Джеймсом. "Можливо, вашею долею стане не та людина, яку ви собі уявляєте на цей момент. Я сподіваюся, що наша історія навчить інших тому, що не можна судити про людину тільки за її зовнішніми даними. Адже у кожного є своя особиста історія, яка може ховатися за оманливою зовнішністю", – зазанчила Хлоя Ластед.

Дивіться відео про Джеймса і Хлою Ластед​: