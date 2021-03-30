"Пакунки малюка" закуповуватимуть через Prozorro: що змінить нова система

Джерело:24 канал
В Україні закупівлю "пакунків малюка" хочуть відновити через Prozorro. Рішення про прийняття в цілому підтримали 307 народних депутатів.
Члени Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендували парламенту прийняти законопроєкт №5064 за основу. Згідно з ним, потрібно визначити органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків закладами, що призначають і здійснюють виплату та видачу державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.
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Система Prozorro дозволить знизити видатки з державного бюджету, якщо нею здійснювати закупівлю товарів для комплектування допомоги "пакунку малюка". Електронний аукціон вестиме до пониження кінцевої ціни, однак це не матиме жодного негативного впливу на якість товарів.
Згідно з документом, вартість допомоги "пакунку малюка" складає в розмірі 3 прожиткових мінімумів на 1 січня відповідного бюджетного року та подальше визначення кінцевої ціни в результаті аукціону.
Проте при підготовці проєкту до другого читання, Комітет рекомендував врахувати пропозицію щодо незастосування розміру прожиткового мінімуму для визначення вартості одноразової натуральної допомоги.
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"Ситуація з прожитковим мінімумом є неоднозначною. Є прожитковий мінімум, визначений Законом "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який значно менший за його реальну величину. Використовувати цю величину у розрахунку соціальних допомог – не коректно", – повідомив перший заступник голови Комітету Михайло Цимбалюк.Увага! З 1 липня 2021 року батьки матимуть право вибирати між "пакунком малюка" та грошовою компенсацією. Також запроваджують можливість отримати таку допомогу в межах послуги "єМалятко".