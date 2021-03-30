"Пакунки малюка" закуповуватимуть через Prozorro: що змінить нова система

В Україні закупівлю "пакунків малюка" хочуть відновити через Prozorro. Рішення про прийняття в цілому підтримали 307 народних депутатів.

Члени Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендували парламенту прийняти законопроєкт №5064 за основу. Згідно з ним, потрібно визначити органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків закладами, що призначають і здійснюють виплату та видачу державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

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Система Prozorro дозволить знизити видатки з державного бюджету, якщо нею здійснювати закупівлю товарів для комплектування допомоги "пакунку малюка". Електронний аукціон вестиме до пониження кінцевої ціни, однак це не матиме жодного негативного впливу на якість товарів.

Яка вартість допомоги "пакунку малюка"

Згідно з документом, вартість допомоги "пакунку малюка" складає в розмірі 3 прожиткових мінімумів на 1 січня відповідного бюджетного року та подальше визначення кінцевої ціни в результаті аукціону.

Проте при підготовці проєкту до другого читання, Комітет рекомендував врахувати пропозицію щодо незастосування розміру прожиткового мінімуму для визначення вартості одноразової натуральної допомоги.

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"Ситуація з прожитковим мінімумом є неоднозначною. Є прожитковий мінімум, визначений Законом "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який значно менший за його реальну величину. Використовувати цю величину у розрахунку соціальних допомог – не коректно", – повідомив перший заступник голови Комітету Михайло Цимбалюк.

З 1 липня 2021 року батьки матимуть право вибирати між "пакунком малюка" та грошовою компенсацією. Також запроваджують можливість отримати таку допомогу в межах послуги "єМалятко".